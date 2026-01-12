桃園楊梅7宮廟送暖 捐助30萬、關懷216位獨老

桃園楊梅區長施永恭（中）頒贈感謝狀給7宮廟關懷216位獨居老人。（圖由楊梅區公所提供）

年關將至寒流接連來襲，桃園市楊梅區公所結合昊天宮、頭重溪三元宮、奉天宮、錫福宮、三湖三元宮、清聖宮及啟明宮等在地7家宮廟共同捐助30萬元，購置羽絨背心及保暖棉襪等禦寒物資，近日由里幹事會同里長送至216位獨居老人家中，用實際行動關懷並提供物資，希望以最真誠的心意，讓長輩在寒冬中感受到愛與溫暖。

楊梅區公所今（12）在5樓第一會議室舉辦「115年度楊梅區關懷獨居老人寒冬送暖活動」，楊梅區長施永恭一一頒發謝狀表示，關懷獨居老人是市府及區公所責無旁貸的責任，相當感謝7家宮廟善盡社會責任，共襄盛舉，希望藉此倡導社會尊老、愛老的關懷意識，未來區公所將持續結合民間資源，加強推動各項關懷獨居長者的服務，讓每一位長輩都能感受到政府的重視與社會的溫暖。

請繼續往下閱讀...

包括桃園市議員鄭淑方等人到場見證，楊梅區公所另訂1月29日上午9點舉辦低收入戶歲末送暖活動，將發送紅包給列冊的低收入戶。

桃園楊梅7宮廟購置羽絨背心及保暖棉襪等禦寒物資，近日由里幹事會同里長送至216位獨居老人家中。（圖由楊梅區公所提供）

桃園楊梅7宮廟購置羽絨背心及保暖棉襪等禦寒物資，近日由里幹事會同里長送至216位獨居老人家中。（圖由楊梅區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法