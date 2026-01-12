桃市府今年編6.2億補助TPASS 與基北北共識先代墊中央應負擔款

中央政府總預算仍卡關，連帶衝擊TPASS定期票。（資料照，桃市府提供）

中央政府總預算卡關波及TPASS，桃園每日有龐大通勤族往返雙北，市長張善政今（12）日表示，絕對不會讓TPASS中斷，桃市府交通局今與基北北會議後表示，基北北桃1200定期票為中央推動的重要民生交通政策，基北北桃為緊密生活圈，有共識在中央補助款尚未到位時先行代墊支付，桃市府今年度已編列6.2億元預算用於補助基北北桃定期票，呼籲中央儘速確認預算，以確保政策穩定延續。

桃市府交通局長張新福表示，TPASS自2023年7月上線以來，已成為基北北桃通勤、通學族群高度仰賴的交通工具，桃園與雙北之間就業、就學與日常往來頻繁，跨縣市移動已是民眾生活常態，TPASS有效降低交通支出，提升公共運輸使用率，對維繫區域整體運作與民眾生活便利性具有關鍵作用。

張新福表示，TPASS定期票由中央及地方依比例補助，為落實這項攸關通勤族權益的重要政策，桃市府今年度預算中編列6.2億元，用於補助基北北桃定期票，專款撥補公共運輸業者，在中央補助尚未到位前，市府將同基北北立場先行籌資代墊，以確保TPASS服務不中斷，並建議中央政府尚有結餘款項得以延續使用，提升政策執行彈性。

交通局表示，TPASS不僅是交通票證，更是支撐基北北桃共同生活圈的重要公共運輸制度，桃市府期盼中央也應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓TPASS政策得以穩定推動、永續發展。

桃市府表示，桃園市有基北北桃及桃竹竹苗定期票，基北北桃定期票設定人數最多，今年度預算13.69億元，其中，中央補助7.49億元、地方負擔6.2億元，桃竹竹苗定期票今年度預算0.95億元，中央補助0.6億元、地方負擔0.35億元。

