    首頁 > 生活

    東豐綠廊旅遊服務再升級！石岡旅服中心引進新團隊預計3月試營運

    2026/01/12 14:11 記者歐素美／台中報導
    石岡旅客服務中心重新發包委外經營，預計3月中旬試營運。（觀旅局提供）

    石岡旅客服務中心重新發包委外經營，預計3月中旬試營運。（觀旅局提供）

    台中市「石岡旅客服務中心」前年委外運，因業者經營不善，去年9月終止契約，台中市觀光旅遊局最近完成發包，將由澄涼共創有限公司參與營運，目前場館正進行室內裝修及營運整備作業，預計3月中旬試營運！

    觀旅局長陳美秀表示，石岡旅客服務中心位於東豐綠廊自行車道與山城觀光廊帶交會處，是自行車族群與遊客進入石岡的重要門戶，這次重新招商，引進具創意與專業經營能力的民間團隊，期望有效活化既有空間機能，導入創新旅遊服務內容，並串聯周邊景點與產業，帶動石岡及山城地區整體觀光發展。

    業者表示，未來石岡旅客服務中心將主打「跟著自行車旅行探索台中」，提供遊客休憩、親子簡餐等服務，由於當地具有豐富的客家文化及自然景觀，現場並將設置DIY體驗區，首波規劃將台中市不同觀光工廠的DIY活動帶到這裡，提供公司行號及團體等預約體驗。

    觀旅局表示，在裝修及營運籌備期間，旅客服務不打烊，委外廠商仍將持續提供自行車遊客休憩空間、飲水、如廁及基本旅遊諮詢等服務，維持石岡旅客服務中心作為重要旅遊服務節點的功能。

    觀旅局強調，市府將持續透過公私協力方式，推動旅遊服務設施升級與創新，完善觀光服務網絡，讓旅遊服務更貼近遊客需求，打造台中成為更友善、具吸引力的永續旅遊城市。

    位於東豐綠廊自行車道中繼站的「石岡旅客服務中心」，於2022年4月封閉整建，2023年底發包委外，但業者招商不力，遲至2024年6月底才開幕，不料，又經營不善，2025年9月與市府終止契約。

