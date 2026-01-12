出國旅行「帶1物」邊玩邊丟！他讚嘆室友根本天才 網友吵翻天

許多人出國旅遊會準備數套換洗衣物，如何收納衣物不占行李箱空間，也成為熱門討論話題。示意圖。（美聯社資料照）

許多人出國旅遊會準備數套換洗衣物，如何收納衣物不占行李箱空間，也成為熱門討論話題。一名網友分享，室友每次出國旅遊都會穿舊衣褲，接著趁旅遊期間「邊玩邊丟棄」，並在當地買新的衣物，這樣回國際既不用洗衣物，還能減輕行李重量，讚嘆室友根本是「天才」，該文一出，卻反而引發大批網友論戰。

據了解，該名網友在社群平台Threads表示，他的室友每次出國準備行李時，都會特地穿上準備淘汰的衣服、褲子，就連內褲和襪子也是穿拋棄式，等到搭機抵達目的地後，再到當地商店購買新衣物，舊衣物則直接丟掉。對於室友作法，原PO讚嘆，「這種一兼兩顧的方式，旅遊10年的我現在才發現，相見恨晚啊！」

消息一出，掀起大批網友正反兩面論戰。支持原PO室友作法的網友，也分享自己或親朋好友有類似習慣，「+1，鬆垮的內褲和泛黃的內衣，每年到日本玩每天丟一件，再買新的內衣褲」、「一直都是這樣做，只要想要淘汰的內衣褲都會另外收起來旅行帶去用，我連牙刷牙膏也是」、「我朋友也是喔，非常用心打扮自己，把舊衣服搭配漂漂亮亮然後才丟棄它，完美詮釋最後一刻，穿搭美美的斷捨離，超級厲害的」。

認為這種行為不妥的網友則留言譴責，「丟舊衣服製造別人的垃圾」、「這不是帶垃圾去朋友家丟的概念嗎？」、「刻意帶去丟棄就只是增加旅宿業垃圾量」、「在台灣有舊衣回收箱可丟，但去旅遊的那個地方未必一定有回收/銷毀舊衣的能力，如果那個地方的回收能力尚不完善的話，帶舊衣服去丟其實是增添了當地的負擔。不只是衣物，其他舊東西也一樣，不可能做到完全無痕，但我們可以當個更有責任感一點的旅行者吧」。

也有網友留言分享折衷作法，「舊款衣褲的打包分類，整齊放在環保袋內放在飯店房間裡面，在床頭櫃放紙鈔小費加感謝詞的小卡。至於行李箱那種大型的，我都簡單維修帶回台灣自行處理，這是一個旅客的基本禮貌。」

