人權會「師對生」暴力處理危機報告 全教會：以人權之名整肅教師

人權會提出「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告。全教會發聲明表示，該報告徹底瓦解親師生間的互信基礎。（資料照）

國家人權委員會（人權會）與人本教育基金會今（12）日共同召開座談會，人權會對「檢視校園師對生暴力處理機制」進行專案報告。全國教師會（全教會）發聲明表示，防制校園暴力是社會共識，教育界責無旁貸，但人權會企圖將學校從「教育場域」質變為「司法刑事偵查場域」的操作手段，以人權之名整肅教師，將校園推向猜忌與對立的深淵，徹底瓦解親師生間的互信基礎，不利於兒童最佳利益的維護。

全教會理事長侯俊良指出，人權會報告存在4大核心謬誤，呼籲人權會應盡速修正，避免以偏概全的觀點裂解親師互信，首先是混淆通報機制，誤將「教學不當」等同「違法虐待」，將教師教學過程中可能出現的「不當」（如未盡完善的管教措施）直接上綱為兒少權法第49條的「不正當行為」（涉及違法與身心虐待），未來可能會拖垮社政量能。

此外，侯俊良質疑人權會解讀數據失真，無視「微罪皆查」行政僵化現狀，引用「31.87%案件不成立」及「部分案件僅口頭告誡」數據，推論學校有輕縱之嫌，倒果為因，學校面臨「微罪皆查」壓力，甚至僅是親師溝通誤會，即啟動校事會議調查程序，高比例「不成立」或「輕懲」，正反映大量輕微或誤會案件被強制進入調查程序的行政耗損，而非人權會所稱的包庇。

侯俊良表示，人權會報告將「動態權衡」僵化為「帝王條款」，破壞法律明確性，如付諸實行，將使校園治理陷入「罪刑不法定」危機，而報告對「暴力」定義的無限擴張，否定教育專業中「管教」正當性，已引發嚴重的寒蟬效應，迫使教師為自保而採取「防禦性教學」，對學生偏差行為選擇袖手旁觀，因恐懼而導致的教育棄守，對兒童發展權益造成最致命傷害。

幼教主委楊逸飛則抨擊，包括師生比過高、特教後援匱乏、行政業務過載、家庭功能不彰以及親師信任瓦解，才是造成教師情緒耗竭、學生適應困難，人權會無視政府應負的資源挹注責任，反窄化為「教師兒權意識薄弱」之個人原因，而人權會主張引入非教育背景的外部專家主導調查，更是踐踏教育專業的主體性，形同將國家治理責任「外包」，形成對教育工作者的「結構性暴力」。

