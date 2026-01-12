為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    人本交通也進入新埔 田新外環道近期開工

    2026/01/12 14:00 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣新埔鎮田新路從如圖的廣和路口，將一路往西到新埔大橋為止，新設實體人行道。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮田新路從如圖的廣和路口，將一路往西到新埔大橋為止，新設實體人行道。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮公所今年也啟動以人為本的交通環境改善，將在中央補助下，砸下1450萬，從新埔大橋頭往東，沿著田新外環道北側新設實體人行道，一直到廣和路口的藝文廣場為止，希望以此便利民眾洽公、公所周邊運動散步等。近日已決標，預計施工4個月，考慮農曆春節的交通，最快預計要到春節後才會正式開工。

    鎮長陳英樓說，以人為本的交通是當代的道路規劃概念，田新路北側有公所、代表會、消防分隊等機關，還有公兒2公園、藝文廣場所在的廣停3等公設，是新埔新市鎮所在，不論是洽公或休閒，都是民眾聚集之處，入夜後更多民眾在此散步、路跑運動。

    為了營造更安全的徒步環境，公所爭取中央補助後，加上自籌款將花費1450萬，計畫從新埔大橋橋頭的公兒2公園為起點，沿著田心路北側、緊鄰公所代表會這端，一路往東到藝文廣場，新設寬2公尺的實體人行道、配套的公共設施新設與調整，並進行路面的刨鋪和標線檢討與更新，全長約650公尺。

    這項工程已經在近日發包決標，計畫工期約120個日曆天，施工前會先舉辦協調會，會後參酌春節期間再研議確定的開工時間。

