北港媽祖盃桌球賽北中南1/22起開賽 媽祖駐駕賜福地點曝光

今年北區賽場媽祖將駐駕賜福7天，圖為去年駐駕情形。（圖由朝天宮提供）

雲林北港朝天宮第4屆媽祖盃全國桌球錦標賽，北中南區預賽將從1月22日開跑，此次共吸引4400名選手參賽，再創人數新高。今（12）日廟方舉辦祈福記者會。董事長蔡咏鍀表示，22日北區預賽在新北板樹體育館舉行，媽祖將安座賜福7天，同天媽祖也將到世貿中心為年貨大展駐駕5天，歡迎民眾前往觀賽、參拜。

北港朝天宮繼開辦全國媽祖盃排球賽、馬拉松等大型體育賽事，2023年起更是舉辦全國桌球大賽，今年進入第4屆，擴大規模從國小、國高中組。今年進入第4屆，主題為「超越」，象徵選手突破自我、追逐夢想的精神，共有4400名桌球好手參賽，北區預賽1月22至29日新北板樹體育館樹體育館、中區2月5至7日在台中靜宜大學、南區則2月10至12日在高雄鳳山體育館舉辦。

今廟方舉辦賽前祈福會，由蔡咏鍀主持，雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文、雲林縣桌球委員會、縣議員林深、高雄市府運動發展局主秘林建良等人參拜，會中更由蔡咏鍀擲筊，請示媽祖是否到高雄駐駕，林建良則在旁雙手合十，經2次擲筊未獲允杯，確定媽祖僅在新北賽區賜福。

蔡咏鍀表示，北港媽祖盃呼應宣揚媽祖文化精神，不分年紀、性別的人都能感受到「媽祖信仰」賦予的善念與關懷，22日當天2尊北港媽祖從朝天宮起駕，分別前往北區預賽地駐駕賜福7天，世貿中心舉辦的年貨大展亦將駐駕5天，歡迎民眾們前往觀看選手比賽後也能參拜，祈求來年順利平安。

張麗善表示，今年度決賽8月15日將在北港鎮北辰國小舉辦，希望透過公平公正的競賽機制，為台灣找出優秀的桌球人才，進一步加強培育，成為台灣之光。

祈福典禮上，由董事長蔡咏鍀擲筊決定駐駕賜福地點。（記者李文德攝）

北港朝天宮第4屆媽祖盃全國桌球錦標賽，北中南區預賽將從1月22日陸續開跑。（記者李文德攝）

