8年不間斷 江啟臣攜手會計師公會送暖豐原、山城

立法院副院長江啟臣攜手中華民國會計師公會全聯會等，在東勢區東聖宮前舉辦「寒冬溫情・溫馨關懷」白米捐贈活動，嘉惠豐原、山城地區學校及社區等。（江啟臣提供）

立法院副院長江啟臣今天攜手中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會，以及在地的台中市議員吳振嘉、古秀英與台灣新世代關懷協會理事長江文國，在東勢區東聖宮前舉辦「寒冬溫情・溫馨關懷」白米捐贈活動，嘉惠豐原、山城地區學校、社區發展協會、長青會與廟宇等。

這項捐贈行動已持續舉行8年，江啟臣表示，近年來雖然股市一度攻上3萬點，看似經濟亮眼，但社會底層仍有許多需要被照顧的家庭，經濟發展之下，貧富不均的落差依然存在，這正是政府與民間必須共同面對的課題，感謝會計師公會多年來持續照顧這群需要幫助的人，讓社會在快速前進的同時，沒有遺忘任何一個人。

請繼續往下閱讀...

江啟臣強調，「政府能力有限，民力無窮」！透過民間團體長期穩定的投入，讓大家能夠馬上感受到社會的溫暖，這正是台灣最珍貴、也最值得珍惜的力量。

中中市會計師公會理事長林宥宏表示，公會始終秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，讓資源不浪費，並確實投注到社會需要的角落，這不只是捐贈，更是一份長期的社會承諾。

台灣省會計師公會理事長蔡家龍也指出，透過優質民意代表與在地網絡的協助，才能精準找出真正需要幫助的角落，讓每一份物資都發揮最大的社會價值。

立法院副院長江啟臣也協助將一箱箱的白米抬上貨車。（江啟臣提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法