北港朝天宮去年1200萬人次造訪 雲林這裡更狂達1700萬人次

斗六市太平老街及周邊地區是斗六市重要商業及觀光景點，尤其每年過年上萬盞燈海吸引許多民眾前往拍照打卡，公所統計去年1700萬人次造訪。（記者黃淑莉攝）

雲林縣去年觀光人次約3200萬人，斗六市公所提報膨鼠森林公園、太平老街列為觀光遊憩據點獲交通部觀光署核准，並從今年1月起列入，縣長張麗善表示，加入這2處有信心今年雲林觀光人次可突破5000萬人。

根據觀光署觀光遊憩據點統計，雲林去年1至12月觀光人次有3219萬多人，第一名為北港朝天宮約1200萬人次、第二名北港武德宮915萬多人次、第三名綠色隧道有250多萬人次、第四名劍湖山世界100萬多人次。

斗六膨鼠森林公園是1座親子共融與自然休憩景點，占地約7公頃多，園區有一大片草坪，還設有多元遊具設施，包括橡果造型溜滑梯、共融式鞦韆、攀爬與平衡設施、大型沙坑及戲水空間，2022年啟用成為雲林最受歡迎的親子休閒地點，每逢週末假日吸引近萬人次造訪，根據公所人流統計去年約有246萬人次。

太平老街及周邊巷道見證斗六市發展歷史脈絡與生活風貌，老街沿線保留傳統街屋型態，融合在地商家與日常生活機能，呈現兼具文化深度與生活感的街區特色，周邊還有斗六圓環、行啟記念館、雲中街生活聚落等人文節點，除是地方重要商圈，也是遊客來斗六必造訪景點之一，去年有1700萬人次造訪。

張麗善表示，斗六膨鼠森林公園、太平老街及周邊地區今年列入觀光署主要觀光遊憩據點，這2處觀光人次1年約有2000萬人，累計雲林有9個據點，讓大家看見雲林觀光量能提升，今年目標是超越5000萬觀光人次。

斗六市長林聖爵說，斗六膨鼠森林公園今年還有停車場、兒童親水公園、體適能館會陸續完工啟用，面積擴大至11公頃，絕對是中部最大免費的親子公園，可以吸引更多觀光客。

雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君今（12）日前往斗六市公所張貼紅榜祝賀，斗六市代會主席胡克勤、副主席黃尤美及多位市代及里長都與會。

斗六市膨鼠森林公園2022年啟用，成為雲林最受歡迎親子遊息景點，根據公所人流統計去年約246萬人次造訪。（記者黃淑莉攝）

斗六市膨鼠森林公園、太平老街及周邊地區，今年列入觀光署主要觀光遊憩據點，雲林縣長張麗善前往公所張貼紅榜祝賀。（記者黃淑莉攝）

