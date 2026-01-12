竹縣家貓近3年成長幅度52％ 未辦寵物登記最高可罰1.5萬元

今年開始，只要飼養貓咪，就要強制辦理寵物登記，否則恐會受罰。（記者黃美珠攝）

新竹縣動物保護防疫所統計發現，縣內家有寵物貓的成長幅度近3年高達52%，比寵物狗的高了36%，由於今年開始必須強制幫家貓辦理寵物登記，為落實源頭管理、強化動物保護以及飼主責任，動保所提醒貓奴們，儘快依法替家裡的愛貓「報戶口」，或委託寵物登記站植入晶片，完成寵物登記，以免被罰。

新竹縣動保所所長何志豐說，家貓已納入強制寵物登記管理之列，還沒完成登記者應儘速辦理。完成登記的好處是萬一愛貓走失，可以迅速辨識尋回也防範棄養行為發生，如未依規定辦理，有可能被依動物保護法，處3000元到1萬5000元不等的罰鍰。

辦理寵物登記，飼主只要攜帶身分證明文件，帶著家中的犬、貓到動保所，或委託寵物登記站，就能植入晶片且完成寵物登記；手續辦妥後，相關資料就會同步建置在寵物登記管理資訊網，飼主可自行上網查詢名下寵物的登記資訊。

動保所統計從2023年起到2025年，新竹縣犬貓寵物登記總數，狗狗從最初的2萬5528隻，到去年底共有2萬9724隻，成長幅度約16%；貓咪登記數同期則從1萬7301隻成長至2萬6355隻，3年來成長幅度高達52%。

「喵星人」獨立、好照顧、又給人滿滿情緒價值，讓人猶如小寶寶般地極盡呵護。（記者黃美珠攝）

