以「青提」稱綠葡萄被嗆「中國用語」滾出台灣 四蒔甜點發聲了

「四蒔甜點」將綠葡萄系列產品以「青提」命名，被部分網友認為使用中國用語，甚至有網友私訊威脅。「四蒔甜點」昨澄清，表示以「青提」命名綠葡萄甜點只是因為名稱好唸、好聽。（圖擷取自「四蒔甜點」粉專）

位於基隆市的「四蒔甜點」近期因為甜點品名問題遭到網友出征，店家將綠葡萄系列產品以「青提」命名，被部分網友認為使用中國用語，甚至有網友私訊店家社群嗆聲「滾出台灣」、「會讓你們開不下去」。「四蒔甜點」昨日（11日）晚間在臉書發文澄清，表示以「青提」命名綠葡萄甜點只是因為名稱好唸、好聽，並沒有任何政治立場。

「四蒔甜點」在以「青提」命名綠葡萄相關品項後，在Google評價收到許多一星負評，指控店家「支言支語」。「四蒔甜點」昨晚發文澄清，表示Google評價有許多都是和用餐體驗無關的評論，「四蒔甜點」強調本身並無政治立場，「青提」單純就是產品名稱比較好唸而已，台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持。

請繼續往下閱讀...

「四蒔甜點」提到，10日晚間也在其他社群平台收到「熱心民眾」糾正他們使用中國用語，而言詞相當激烈。該網友在私訊中直言：「可以把青提這種支那用詞改掉嗎？你們中國店家嗎？我一定會抵制你們。綠葡萄就綠葡萄，為什麼要叫青提？滾出台灣，我會讓你們開不下去。」

「四蒔甜點」強調：「此熱心民眾如在有過激言論和騷擾，我們也會至警局備案，感謝各位長久以來的支持。」

許多網友在「四蒔甜點」貼文底下加油打氣，不過有部分網友則是貼出「四蒔甜點」先前在Threads的貼文，該貼文寫道：「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了。青提就是好聽，同場加映，青提檸檬和青提馬卡龍！！！！！」網友質疑：「之前態度不是這樣欸」、「怎麼刪文了？」「四蒔甜點」則是強調，是因為私訊被威脅要保護員工。

網友質疑「四蒔甜點」刪文。（圖擷取自「四蒔甜點」粉專）

有網友貼出「四蒔甜點」先前在Threads的貼文，該文目前已刪除。（圖擷取自「四蒔甜點」粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法