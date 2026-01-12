改善用水 台南5行政區自來水延管工程經費獲中央核定

梅嶺延管工程涉及國有地撥用及山地施工，工程艱鉅。（南市經發局提供）

改善楠西、南化、新化、善化及安定等5行政區用水，楠西區照興里及灣丘里北勢仔等6案供水延管工程，總經費2950萬元獲中央核定，全部工程預定今年12月前完工。

南市經發局副局長蕭富仁表示，南市供水普及率99.06%，然部分山區過去因自來水工程設置加壓站及配水池相關土地取得不易、延管總工程經費偏高，加上部分住戶沒有合法的房屋使用執照，致無法順利獲水利署核定施作，為改善山區用水問題，市府主動爭取中央經費並協調需求土地，已陸續解決部分偏遠山區自來水延管問題，今年度再順利爭取1440萬元施作「楠西區灣丘里北勢仔供水延管工程」，將完成梅嶺風景區全線供水，除解決沿線各部落及遊客用水問題外，也帶動梅嶺風景區觀光產業，有助山區整體經濟發展。

經發局指出，統計2019年至今共爭取自來水延管工程經費達4.9億元，施作113案供水延管工程，受益戶數870戶，為再提升自來水普及率，針對無自來水地區，經發局與台灣自來水公司第六區管理處邀集相關單位實地勘查，確認相關費用、環境條件及評比各項內容，並積極協助民眾取得接水相關文件，向經濟部水利署提報評比，南市也將持續編列「無自來水地區供水改善計畫－自來水延管工程」配合款。

梅嶺延管工程，因地勢之故，全線12公里共需設置15座加壓站 （含配水池） 及4座高地配水。（南市經發局提供）

