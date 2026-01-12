中央補助TPASS定期票卡關 新北交通局：自籌11億預算僅支撐約6個月

交通局長鍾鳴時表示，中央應盡速明確決定挹注地方，共同維持TPASS政策延續穩定運行。（新北交通局提供）

中央總預算案遲未完成審查，影響公共運輸補助撥付，TPASS定期票補助卡關，北北基桃首當其衝。為確保通勤族權益，4市今（12）日會商對策，新北市交通局長鍾鳴時表示，市府今年度已編列11億元作為地方負擔款，現階段將以剩餘款及自編預算先行支應，推估可支撐約5至6個月，呼籲中央儘速明確決定補助挹注方式，與地方共同維持政策延續與穩定運行。

鍾鳴時指出，TPASS基北北桃1200定期票為中央主導推行的重要民生政策，自2023年7月上線以來，已成為通勤、通學族群高度依賴的交通措施，2025年平均每月購買人數達55萬人，自上路以來累計服務人次已超過13億，顯示定期票對公共運輸使用及減輕民眾交通負擔具關鍵作用。

鍾鳴時說，市於2026年度預算中已編列11億元專款撥補公共運輸業者。經基北北桃公共運輸發展平台會議討論，為確保TPASS政策不中斷，地方政府將先行籌資代墊，同時建議中央在尚未撥付補助款前，允許延用上年度剩餘款，維持服務正常運作。

他強調，政策連續性與穩定性是公共服務的基礎。TPASS為攸關全國通勤族權益的重要民生政策，中央應積極溝通協調、提出明確應變方案，與地方政府攜手守護通勤族權益，讓公共運輸定期票制度得以永續經營。

基北北桃公共運輸發展平台今日召開工作會議。（新北交通局提供）

