蘭陽動植物王國簡體字惹議 宜縣府認為不合適、將輔導用正體字

宜蘭縣壯圍鄉親子景點蘭陽動植物王國，被遊客踢爆園區內充斥簡體字，招致批評聲浪。宜蘭縣政府農業處長李新泰今天（12日）表示，使用單一簡體字並不合適，將輔導業者採用正體字，讓台灣遊客更能一目了然。

民間經營的蘭陽動植物王國成立於2024年，標榜擁有超過3000坪室內外環境，是地方上知名景點。遊客昨天在Threads發文指出，園區內充斥簡體字，例如「請將雨傘放置此處」標示，竟寫成「请将雨伞放置此处」，網友見狀紛紛砲轟太過誇張，還以為來到中國景點。

蘭陽動植物王國得知爭議後，在Threads熱議文章下留言「好，我們改」，並強調自身是本土企業且真心愛台灣。部分網友支持業者改過態度，若確實改善會再帶小孩過去。

宜蘭縣政府農業處長李新泰今天受訪指出，宜蘭縣景點遊客以台籍為主，有些台灣人看不懂中文簡體字，設施說明應採用正體字，若為顧及不同客源需求，也應用正體、簡體對照方式呈現，單純用簡體字雖有不妥，目前沒有相關罰則，縣府農業處會介入輔導，協助業者妥適處置。

