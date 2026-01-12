為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    回收價追不上通膨！紙箱每公斤不到2元 30年回收戶曝心酸

    2026/01/12 12:51 記者張聰秋／彰化報導
    做了30多年的紙類回收，回收價長期低迷，第一線回收變價追不上通膨，每公斤不到2元，跌到不能再跌了。 （記者張聰秋攝）

    做了30多年的紙類回收，回收價長期低迷，第一線回收變價追不上通膨，每公斤不到2元，跌到不能再跌了。 （記者張聰秋攝）

    回收紙箱是資源循環的核心，卻也是利潤最微薄的一環。近年受市場飽和與進口紙漿競爭影響，國內回收紙價跌幅慘重，完全追不上物價漲幅。對許多第一線回收散戶而言，這份工作已從「謀生」變成「做功德」，僅能勉強貼補生活。

    在彰化從事回收超過30年的李先生，每週固定前往縣內公家機關收購廢紙箱。他感嘆，目前3.5 噸的小貨車載滿一車，每公斤回收價竟然不到2元。若扣除油錢，加上紙箱若沾染膠帶或油污會被扣錢，整車賣掉的淨利有時僅剩400到500 元，連工錢都不夠。

    李先生用「一碗麵」比喻通膨的無情，他說，早年一碗麵不到10元，現在最便宜也要40、50元，生活成本翻了好幾倍，但紙類回收價卻還停留在3、40年前的銅板價。

    「算下來根本不划算！」李先生苦笑表示，現在支撐他做下去的動力，純粹是想替公家機關解決廢棄物，順便讓自己動一動、當成運動。他自嘲這份工作現在是「老人工」，身體還能動就繼續為環保盡一份力。

    王姓集貨場業者表明，回收產業的基層寒冬，短時間內恐怕難以回溫。因為受全球紙漿市場低迷和國外紙漿競淨影響，今年初廢紙箱收購價每公斤僅約1.5元。以一台3.5噸貨車滿載計算，總收入約在4000至5000 元之間，但扣除油資、人工與車輛損耗，實際利潤遠低於1000 元。

    李先生長年替公家機構整理回收紙箱，受紙漿市場低迷與進口紙漿競爭，回收成了體力活、有事做。（記者張聰秋攝）

    李先生長年替公家機構整理回收紙箱，受紙漿市場低迷與進口紙漿競爭，回收成了體力活、有事做。（記者張聰秋攝）

    紙類回收高峰紅利已過，市場價格低，做第一線回收的收入微薄，當成「老人工」體力活。（記者張聰秋攝）

    紙類回收高峰紅利已過，市場價格低，做第一線回收的收入微薄，當成「老人工」體力活。（記者張聰秋攝）

