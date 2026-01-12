為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    衰！車子停等紅燈遭樹枝砸中 桃園路樹修剪工程挨批

    2026/01/12 12:46 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園區公所委外由廠商執行路樹修剪，樹枝突然掉落砸中路過車輛。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園區公所委外由廠商執行路樹修剪，樹枝突然掉落砸中路過車輛。（記者鄭淑婷翻攝）

    有車主在桃園市桃園區三民路一段與成功路二段停等紅綠燈，突遭天降樹枝砸中車頭，質疑「桃園路樹修剪工程，都不用顧及下方車輛嗎」，議員黃瓊慧表示，經查當時是桃園區公所正在執行路樹修剪，要求公所後續要更注意周圍狀況；桃園區公所主秘周政毅回應，委外廠商施工時有交維並封閉一車道，且有投保相關責任險，將全力協助受損車主完成賠償程序。

    針對車主在網路反映桃園路樹修剪過於疏忽來車，黃瓊慧表示，經了解是桃園區公所正在執行路樹修剪作業，委外廠商雖然有做簡易的交維，但作業地點在道路中央，沒有很清楚的分流，她已聯繫受害車主，若造成車損，可依法向市府要求賠償，此亦屬公共安全的一環，她同時要求區公所日後在執行相關業務時，要更注意周圍狀況，尤其如果有長者與小孩經過，應該更確實確認下方沒有人車才可以施作，否則掉落的樹枝可能會把人砸傷。

    周政毅回應，經查為本月11日區公所委外辦理的路樹修剪工程，廠商配有交維人員及封閉一車道進行施工，施工期間造成民眾車輛損傷，已要求承包廠商負責，廠商有投保相關責任險，受損車主可檢具事證聯繫公所，將全力協助完成後續賠償程序。

    車主停等紅綠燈遭天降樹枝砸中。（圖由網友leotong1201）

    車主停等紅綠燈遭天降樹枝砸中。（圖由網友leotong1201）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播