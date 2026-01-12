為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    ⽵蓮寺捐貨車供⽵市脊髓損傷者協會推動舊衣再利⽤

    2026/01/12 12:35 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹市⽵蓮寺捐貨車供⽵市脊髓損傷者協會推動舊衣再利⽤。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市⽵蓮寺捐貨車供⽵市脊髓損傷者協會推動舊衣再利⽤。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市議會議長許修睿代表⽵蓮寺與財團法⼈新⽵市⽵蓮⽂化基⾦會，今捐貨車供⽵市脊髓損傷者協會推動舊衣再利⽤，他說看到協會多年來持續投入脊髓損傷者的照顧與陪伴，他⼼中充滿敬佩。在觀⾳佛祖慈悲精神的指引下，⽵蓮寺⼀直相信，⾏善應落實在⽣活中，把對⼈的關懷化為實際⾏動。協會透過舊衣回收與資源再利⽤，將社會⼤眾的愛⼼轉化為⽀持會員⽣活、培⼒就業技能的重要⼒量，這正是「惜物、惜福、惜⼈」的最佳體現。

    許修睿表示，新⽵市脊髓損傷者協會長期投入脊髓損傷者關懷服務，並以舊衣回收與再利⽤作為重要的公益⾏動之⼀。透過回收⺠眾捐贈的衣物，進⾏分類整理、再製與⼆⼿義賣，所累積的資源不僅⽀撐協會⽇常運作，也成為照顧會員⽣活、推動就業技能培⼒與⼼理⽀持的重要基礎。

    早期，協會曾於新⽵市多處設置舊衣回收箱，便利市⺠參與環保與公益。然⽽隨著環境條件改變，舊衣回收模式逐漸調整，協會也轉向以⺠眾⾃⾏送件及社區合作點位為主要回收⽅式，持續推動資源再利⽤理念。

    為提升回收與運送效率，協會理事長阮汶芳感謝身兼⽵蓮寺主委的許修睿捐贈「舊衣新⽣貨⾞」。該⾞輛將⽤於舊衣回收、物資運送及公益服務⾏動，⼤幅強化協會在第⼀線執⾏上的機動性與服務量能，讓舊衣回收所產⽣的價值，能轉化為⽀持脊髓損傷者穩定⽣活與重建⾃信的⼒量，讓每⼀袋被妥善整理的舊衣，成為串連社會關懷與希望的重要媒介。

    阮汶芳表⽰，這份來⾃⽵蓮寺與⽵蓮⽂化基⾦會的⽀持，不僅是實質資源的挹注，更是對⾝⼼障礙公益服務的肯定與⿎勵。未來協會將善⽤社會各界的愛⼼與⼒量，持續推動資源再利⽤，深化對會員的陪伴與⽀持，讓公益⾏動在城市中持續發光。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播