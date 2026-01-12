為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北2025親子圖書館熱度揭曉 總館奪冠、閱讀榜單「這本」稱王

    2026/01/12 12:35 記者羅國嘉／新北報導
    新北市立圖書館表示，新北市STEAM親子共學館的三重兒童親子分館深受讀者喜愛。（記者羅國嘉攝）

    新北市立圖書館表示，新北市STEAM親子共學館的三重兒童親子分館深受讀者喜愛。（記者羅國嘉攝）

    新北市2025年最夯親子圖書館與年度閱讀榜單出爐！結合閱讀、休閒與共學特色的總館持續蟬聯人氣王，淡水分館與三重兒童親子分館緊追在後；另外，年度熱門閱讀排行榜由改編自熱門網路小說與網路漫畫的暢銷好書《全知讀者視角》奪冠；數位閱讀心理類書籍《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》為最受讀者喜愛的電子書。

    為推廣家庭閱讀，新北市立圖書館指出，近年持續打造親子共學的友善空間，提供親子共讀、STEAM共學、免費借用樂高機器人，甚至走進百年前大戶人家生活的體驗。根據網路調查，2025年討論度最高的十大新北親子圖書館，除總館、淡水與三重外，林口李科永紀念圖書館、板橋四維分館、八里龍形圖書閱覽室及五股守讓堂等，也被家長譽為口碑強、零成本的親子天堂。

    新北市立圖書館表示，閱讀榜單同樣吸睛。年度熱門閱讀由改編自網路小說與漫畫的《全知讀者視角》奪冠，隨同名電影上映再掀借閱高峰；《世界上最透明的故事》與《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》分居第2、3名。電子書方面，《我可能錯了》成為最受歡迎的心理類讀物。親子繪本則聚焦情緒教育，《我會好好說》、《被罵了，怎麼辦？》、《怎麼說對不起》、《生氣爆炸時，怎麼辦？》與《好好說情緒》等，反映家長對孩子情緒感知與心理健康的重視。

    此外，《名偵探柯南》與《ONE PIECE航海王》持續熱借，跨世代吸引大小讀者。新北市立圖書館全市共有107處服務據點、館藏978萬冊，邀請市民從閱讀出發，在新的一年豐盈內在、持續成長。

    新北市立圖書館表示，結合閱讀、休閒與共學特色的總館持續蟬聯人氣王。（記者羅國嘉攝）

    新北市立圖書館表示，結合閱讀、休閒與共學特色的總館持續蟬聯人氣王。（記者羅國嘉攝）

    新北市立圖書館表示，可慢享淡水河岸風光，及賞景看夕陽的淡水分館深受好評。（記者羅國嘉攝）

    新北市立圖書館表示，可慢享淡水河岸風光，及賞景看夕陽的淡水分館深受好評。（記者羅國嘉攝）

    新北市立圖書館表示，可慢享淡水河岸風光，及賞景看夕陽的淡水分館深受好評。（記者羅國嘉攝）

    新北市立圖書館表示，可慢享淡水河岸風光，及賞景看夕陽的淡水分館深受好評。（記者羅國嘉攝）

