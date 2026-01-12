為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    電競系女生跨領域勇奪多國發明金牌 還拿下教育部發明達人

    2026/01/12 11:41 記者洪臣宏／高雄報導
    謝芮凌跨領域研發，獲發明達人獎項。（正修科大提供）

    謝芮凌跨領域研發，獲發明達人獎項。（正修科大提供）

    科大電競系謝芮凌參與研發的「校園安全管理系統」及「可自動依時排程之導航系統及方法」，接連在波蘭、羅馬尼亞及俄羅斯莫斯科等三大國際發明展奪得金牌，她也獲教育部第21屆技職之光「技職傑出獎－發明達人」獎。

    謝芮凌在電競系主任謝哲人、教授李俊德團隊指導下，將電競專業應用於生活場域。其參與研發的「校園安全管理系統」，先後榮獲「第18屆波蘭國際發明創新展」金牌及波蘭特別獎、「2025羅馬尼亞歐洲盃國際創新發明展」金牌及美國特別獎，以及「第28屆俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展」金牌與塞爾維亞特別獎。

    另一項作品「可自動依時排程之導航系統及方法」亦在國際舞台大放異彩，分別榮獲波蘭國際發明展金牌及羅馬尼亞特別獎、羅馬尼亞歐洲盃金牌，以及俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展金牌與俄羅斯特別獎，將創意轉化為可解決實際問題的專利技術。

    謝芮凌表示，不要侷限自己所學的科系，只要勇於嘗試、從生活中發現問題，並善用老師與學校資源，就有機會把想法做成真正有價值的作品。

    謝芮凌指出，「校園安全管理系統」的發想源自上課點名經驗，她觀察教師每堂課需花費大量時間點名，影響教學效率，也缺乏即時安全管理，因此希望透過科技改善現況。「可自動依時排程之導航系統及方法」結合AI與使用者行為紀錄，能依固定行程自動啟動導航，降低重複操作，提升日常效率。

