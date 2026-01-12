為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    AI假醫師詐騙！長庚中醫名醫楊賢鴻遭冒名 醫院：已向警方報案

    2026/01/12 11:43 記者林志怡／台北報導
    中醫師楊賢鴻姓名、照片遭詐騙集團冒用，楊賢鴻已在2025年12月24日向警方報案。示意圖。（資料照，記者姚岳宏攝）

    去年有一名70多歲的陳姓慢性病患誤信假冒用長庚醫院中醫內兒科主治醫師楊賢鴻姓名、照片的臉書廣告，購買精美包裝的「不明特效藥」，不只支付20萬元，還因水腫惡化而住院。長庚醫院表示，楊賢鴻已在去年年底向警方報案，呼籲民眾切勿輕信來路不明之醫療資訊。

    誆騙該名慢性病患的詐騙集團於社群平台投放治療糖尿病與水腫的廣告，該名病患點擊後加入「中醫養生」LINE帳號，對方以開發好的專業話術進行「線上問診」，使其放下戒心，並推薦購買不明來源藥品，詐團成員甚至「不懂裝懂」指導用藥，甚至在病況惡化時置之不理，嚴重威脅被害人生命安全。

    長庚醫院表示，楊賢鴻遭不肖詐騙集團冒用姓名與照片，於社群平台投放不實廣告，相關內容與活動皆非長庚醫院及楊賢鴻所屬或授權，楊賢鴻也已於2025年12月24日向警方報案，案件目前由警方進一步偵辦中。

    此外，長庚醫院提醒，民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明之醫療資訊、廣告連結或私下聯繫邀約，亦勿提供個人資料或進行任何金錢交易，以免受騙上當，如有就醫或諮詢需求，請務必透過本院官方網站、正式掛號系統或本院公布之合法聯絡管道進行查詢與預約。

    長庚醫院強調，民眾切勿單憑網路一頁式廣告或未經實名認證之社群帳號詢問偏方；藥品亦應透過醫師處方箋或合法藥局取得，切勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品，以免延誤就醫時機，對健康造成難以回復的傷害。若民眾發現疑似詐騙訊息，請向警方檢舉，共同防杜不法。

