國產草莓進入盛產期！農糧署：比進口貨香氣足、甜度高、價格更親民

目前國產草莓已進入盛產期。（農糧署北區分署提供）

喜愛草莓的民眾走過路過不能錯過，國產草莓不僅正當季，價格更比上個月剛上時親民，農糧署今（12日）表示，國產草莓比進口草莓新鮮，並且都是在欉紅才會採收，香氣足、甜度高。

草莓為高價位的水果，進口草莓更動輒一盒5百元起跳，單顆甚至以百元價格計算，更常被檢出用藥不合格，目前正是國產草莓產季，農糧署組長傅立忠表示，本季草莓受去年11月動輒飆出30度以上高溫，影響花芽分化，導致產期延後，今年元旦起開始量產，供應量也逐日增加，前產地採果價格約每台斤600元，販運商收購價依果實大小分5級，分別為每公斤480、450、410、380、350元，價格較上月略為回穩。

傅立忠指出，國內草莓主要產區在苗栗、台中、南投，種植面積約598公頃，相較進口草莓，國產草莓因在地生產更新鮮，且成熟度足才採收，香氣足甜度高，風味較豐富，進口草莓因需貯運過程，而草莓不耐貯運，多未達成熟即採收，較無香氣，甜度及口感較國產草莓差，國產草莓遵守安全用藥，加上政府加強抽檢，符合安全用藥，進口草莓藥檢不合格率高。

農糧署北區分署指出，草莓不僅外觀討喜、香氣誘人，更蘊含極高的營養價值。除富含維生素C、膳食纖維、果糖、蔗糖、檸檬酸外，並含有鈣、磷、鐵等對人體有益礦物質，台北民眾若不出城也想要感受採草莓樂趣，可前往內湖，當地的草莓園主要品種為香氣濃郁的「香水草莓」、口感紮實的「桃園3號」與「桃園4號」以及地方品種「內湖一號」，其中被譽為「蘋果草莓」的地方品種「內湖一號」，因抗病性較其他品種為佳，成為內湖區種植比例最高的指標性品種，有甜中帶酸的平衡口感與馥郁香氣。

