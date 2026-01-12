竹縣鳳坑沙灣新添「紅豆餅」親水階梯 增設停車場、淋浴區

新竹縣新豐鄉鳳坑沙灣2期工程以紅豆餅意象，新設圓弧型親水階梯及綠蔭植栽等拍照打卡新景點，讓遊客眼睛為之一亮。（新竹縣政府提供）

坐落於竹北新月沙灣與新豐紅樹林之間的鳳坑漁港，過去因淤沙問題閒置多年，新竹縣政府爭取中央4500萬元首期工程補助，將漁港成功轉型為「鳳坑沙灣」之後，2期工程再投入2000萬元，增設停車場、淋浴區等服務設施，更以紅豆餅意象，新設圓弧型親水階梯及綠蔭植栽等拍照打卡新景點，讓遊客眼睛為之一亮。

交通處表示，為提升新竹縣濱海遊憩設施品質，縣府提出鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程，2021年向交通部觀光署爭取補助4500辦理第一期工程，將漁港轉型為「鳳坑沙灣」，往北銜接新豐紅樹林生態保育園區及坡頭漁港，往南則有新月沙灣與水月景觀橋等景點；其中，新建水域活動區及活動廣場，榮獲2024國家卓越建設獎「最佳施工品質類」與「最佳規畫設計類」2項優質獎肯定。

2024年續向觀光署爭取第二期工程，獲觀光署補助1080萬元、縣府配合款920萬元辦理，近日已完工驗收，交給新豐鄉公所接管後續維護管理。

交通處長陳盈州說明，二期工程的部分用地屬林業保育署新竹分署土地，過程會同林業保育署、法院與占用戶協調會勘及經歷颱風、地震與潮潮汐響施工時間等因素，最後透過積極橫向協調及整合施工界面，如期如質完工。

第二期工程以海岸遊憩及生態復育理念，完成增設活動廣場停車區及休憩鋪面約794平方公尺、簡易廁所4座、男女戶外淋浴區、碎石枕木格框步道長約97公尺、定砂竹圍籬約290公尺、紅豆餅意象圓弧型親水階梯及增加綠蔭植栽等新景點，大幅提升遊客玩沙踏浪的便利性，夕陽西下時，吸引許多遊客拍照打卡。

透過鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程，鳳坑沙灣已成為新竹縣濱海新景點，縣長楊文科邀請遊客透過濱海自行車道系統，一起騎單車來鳳坑兜風、看海。

新竹縣新豐鄉鳳坑沙灣2期工程再投入2000萬元，增設停車場、淋浴區等服務設施。（新竹縣政府提供）

新竹縣新豐鄉鳳坑沙灣2期工程再投入2000萬元，增設停車場、淋浴區等服務設施。（新竹縣政府提供）

新竹縣新豐鄉鳳坑沙灣2期工程再投入2000萬元，增設停車場、淋浴區等服務設施。（新竹縣政府提供）

新竹縣新豐鄉鳳坑沙灣2期工程第二期工程以海岸遊憩及生態復育理念，增加綠蔭植栽。（新竹縣政府提供）

