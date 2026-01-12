內門「野森動物學校」1/17試營運 獸醫師公會、社福團體肯定

社福團體參訪「野森動物學校」。（圖由觀光局提供）

高雄內門觀光新地標「野森動物學校」將於1月17日試營運，打造動物近距離互動與自然友善的場域，1月份假日名額已全數售罄，平日尚可預約；園區先邀請社福團體及高雄市獸醫師公會入園參訪，對於兼顧動物福祉與互動教育的設計，專家予以肯定。

高雄市觀光局長高閔琳表示，「野森動物學校」由市府投資興建，委由民間專業團隊經營，打破傳統動物園觀賞模式，以「動物是老師、森林是學校」為核心理念，主打全台首座魔法主題園區、自然探索動物互動體驗及動物小學堂，以營造自然友善的教育環境為目標。

試營運前，園區邀請獸醫師公會提供專業建議，並安排社福中心脆弱家庭、新住民及隔代教養家庭優先體驗。「高雄市獸醫師公會」指出，園區設計降低動物壓力，有助於呈現更真實、自然的動物狀態，此外，園區動物照養人力配置充足，並與專業獸醫院合作建立醫療機制，確保動物獲得完善照護。

現場參與的親子家庭也表示，能近距離觀察狐狸在森林感十足的環境中活動，與以往的遊園體驗截然不同。此外，園區內的餐飲空間如「森林爐語披薩」與「樹懶食光屋」，讓民眾在用餐之餘能欣賞觀察動物。

「野森動物學校」經營團隊說明，有別於一般的農場營運型態，園區提供沉浸式動物體驗，以動物行為需求為核心，透過空間動線、視覺遮蔽以及低干擾的互動設計，讓遊客在不打擾動物的前提下，深入理解動物生活習性與行為表現。

為維持遊園品質，「野森動物學校」試營運期間全面採預約制，優惠票價方案為：全票399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區之居民以及2歲以下兒童，免費入園！遊客須事先透過「野森動物學校」官方網站完成預約購票方可入園。目前1月份假日名額已全數售罄，平日尚可預約。

觀光局提醒，內門「野森動物學校」園區停車空間有限，建議民眾利用大眾運輸工具前往旗山轉運站，轉乘8035公車或假日接駁專車來園。

大小朋友與狐狸互動。（圖由觀光局提供）

飼育員細心照顧水豚。（圖由觀光局提供）

小朋友與狐獴互動。（圖由觀光局提供）

