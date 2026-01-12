為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    團購趁現在！桃園天光雜貨店春節優惠開跑 客家好禮7折起

    2026/01/12 10:56 記者李容萍／桃園報導
    天光雜貨店即日起至3月3日推出「天光好客禮・馬上超值購」活動。（記者李容萍攝）

    農曆春節將至也是送禮旺季，由桃園市政府客家事務局與桃園市客家文化基金會共同營運的「天光雜貨店」網羅在地客家小農與文創品牌，即日起至3月3日推出「天光好客禮・馬上超值購」，多樣化的客家特色伴手禮和年節食品，包含蜂蜜、零嘴、精選茶葉、手工香皂等，並有針對線上、線下與大量訂購的優惠，團購價最低7折起，讓民眾新春送禮好客好禮一次買齊。

    客家局長范姜泰基表示，天光雜貨店集結18大品牌，嚴選超過40款客家年節精品好禮，民眾能在此輕鬆備齊過年送禮清單。其中「金醬年年好禮」，是年節餐桌的靈魂角色，經典客家味道的客家桔醬、客家油蔥酥入菜提味香氣十足；人氣商品堅果辣拌醬、豆腐乳，是拌麵拌飯都百搭，讓團圓飯更有「好客味」。另有濃郁滑順的堅果穀物醬，作為早餐抹醬、佐餐搭配都適合。

    「蜜香純釀年好運」有天然採集的百花蜜禮盒與蜂蜜隨身包禮盒，是年節送禮的人氣首選，搭配純釀果醋、檸檬酵醋，酸甜平衡回甘順口，不論入菜或是純飲，都是年節餐桌與聚會時刻的加分好味道；「零嘴年年嗑好禮」則有肉鬆、肉乾、花生堅果、果乾、五穀芝麻糕等春節必備的人氣零嘴，是大人小孩都愛的好滋味。

    另有「茶香迎春送福禮」精選原茶與花茶，沖泡出溫潤淡雅的茶香，為新春時光增添一分靜好，傳遞細膩好心意，是自用送禮兩皆宜的節慶好禮；「香氛迎春福滿門」則有手工香皂與安神精油，溫和潔淨、舒緩身心，讓新的一年從日常生活開始，好好被照顧。

