為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹北新社館藝文親子客廳上路 國立客家兒童合唱團秘密團練基地

    2026/01/12 10:36 記者廖雪茹／新竹報導
    新社館自去年起陸續辦理竹北大師講堂、竹北童樂城、親子閱讀活動、親子早療課程及合唱團團練等多元活動，使用率極高。（竹北市公所提供）

    新社館自去年起陸續辦理竹北大師講堂、竹北童樂城、親子閱讀活動、親子早療課程及合唱團團練等多元活動，使用率極高。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所積極推動藝文發展與親子生活的深度融合，其中，新社館歷經軟硬體升級，由社區型集會場館蛻變為藝文孵育基地，4樓空間今以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌啟用，並成為國立客家兒童合唱團的定期團練基地。

    竹北市長鄭朝方表示，新社館自去年起陸續辦理竹北大師講堂、竹北童樂城、親子閱讀活動、親子早療課程及合唱團團練等活動，累計使用場次破百，頻率極高。為強化場館導引與功能分區，市公所正式將4樓定調為專屬親子與藝文使用的公共空間，並由原民政課業務移交文化觀光課專責管理。

    為落實多功能使用目標，場地同步增設演出舞台與階梯式觀眾席與鋼琴，可提供音樂會、兒童劇演出及大師講堂等多元活動使用。去年起，已被享譽國際的國立客家兒童合唱團，更作為定期團練基地。該團由合唱界大師彭孟賢老師擔任團長兼藝術總監，在其帶領下屢獲佳績，多次代表台灣受邀參與國際音樂節，為推廣客家文化與合唱藝術的重要國際品牌。

    鄭朝方說，身為客家子弟，他對此合作高度重視，也到館探視團員練習，為師生加油打氣，看見來自全國各地的孩子們在優質空間中專注練唱，音符與場域交織出的共鳴令人感動，欣見新社館已然成為藝術種子萌芽的沃土。

    竹北市公所表示，今年將持續於竹北藝文親子客廳推出多元精彩活動，包括親子茶席、由鄭市長領軍獨創的親子調香體驗，以及多項質感新穎的運動課程，期望讓市民感受竹北城市文化持續累積、向上提升的能量。活動詳情請留意後續公告；場地亦開放租借，相關規定請至竹北市公所官網查詢並進行線上申請。

    新社館歷經軟硬體升級，由社區型集會場館蛻變為藝文孵育基地，4樓空間今以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌啟用。（竹北市公所提供）

    新社館歷經軟硬體升級，由社區型集會場館蛻變為藝文孵育基地，4樓空間今以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌啟用。（竹北市公所提供）

    新社館自去年起陸續辦理竹北大師講堂、竹北童樂城、親子閱讀活動、親子早療課程及合唱團團練等多元活動，使用率極高。（竹北市公所提供）

    新社館自去年起陸續辦理竹北大師講堂、竹北童樂城、親子閱讀活動、親子早療課程及合唱團團練等多元活動，使用率極高。（竹北市公所提供）

    新社館歷經軟硬體升級，由社區型集會場館蛻變為藝文孵育基地，4樓空間今以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌啟用。（竹北市公所提供）

    新社館歷經軟硬體升級，由社區型集會場館蛻變為藝文孵育基地，4樓空間今以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌啟用。（竹北市公所提供）

    新社館自去年起陸續辦理竹北大師講堂、竹北童樂城、親子閱讀活動、親子早療課程及合唱團團練等多元活動，使用率極高。（竹北市公所提供）

    新社館自去年起陸續辦理竹北大師講堂、竹北童樂城、親子閱讀活動、親子早療課程及合唱團團練等多元活動，使用率極高。（竹北市公所提供）

    新社館歷經軟硬體升級，由社區型集會場館蛻變為藝文孵育基地，4樓空間今以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌啟用。（竹北市公所提供）

    新社館歷經軟硬體升級，由社區型集會場館蛻變為藝文孵育基地，4樓空間今以「竹北藝文親子客廳」全新樣貌啟用。（竹北市公所提供）

    身為客家子弟，鄭朝方對「國立客家兒童合唱團」進駐團練高度重視，看見來自全國各地的孩子們在優質空間中專注練唱，深感欣慰。（竹北市公所提供）

    身為客家子弟，鄭朝方對「國立客家兒童合唱團」進駐團練高度重視，看見來自全國各地的孩子們在優質空間中專注練唱，深感欣慰。（竹北市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播