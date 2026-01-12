中市東區印多功能日曆表 背面是美食旅遊景點還可當滑鼠墊

中市東區公所印製多功能日曆表，讓民眾可按圖索驥，找到想吃想玩的景點。（記者蘇金鳳攝）

新的一年，很多機關都會送一張包含12個月日曆表，送給來洽公的民眾，不過，材質多半是厚紙板，不過，中市東區的日曆表除了正面是基本款的日曆，背面還印上東區的重要景點及美食小吃，甚至還可拿來當作滑鼠墊，相當實用。

東區公所在新的一年，製作新的日曆表，送給洽公的民眾，不過，公所相當用心，讓日曆表不止是日曆表，還具有東區的旅遊美食指南的功能。

區長吳忠聖表示，正面就是十二個月的日曆表，背面則是印上東區的指南地圖，分人氣美食、文化巡禮、重要建設及美食百貨商圈四個大項，如好吃的飯糰、大麵羹、爌肉飯要去哪裡吃，要到泉源公園、蜜糖公園等要如何走？東區還有三家百貨公司，非常值得一逛。

吳忠聖表示，因為來公所洽公不見得是當區的區民，也有可能是外地遊客，拿到東區的日曆表後，可大致了解東區的旅遊及美食景點，而且即使一整年過去了，還捨不得丟棄，因為可按圖索驥，找到自己想玩的景點及想吃的美食。

中市東區公所印製的日曆表背面，讓民眾可按圖索驥，找到想吃想玩的景點。（記者蘇金鳳攝）

