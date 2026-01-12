為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市東區印多功能日曆表 背面是美食旅遊景點還可當滑鼠墊

    2026/01/12 10:31 記者蘇金鳳／台中報導
    中市東區公所印製多功能日曆表，讓民眾可按圖索驥，找到想吃想玩的景點。（記者蘇金鳳攝）

    中市東區公所印製多功能日曆表，讓民眾可按圖索驥，找到想吃想玩的景點。（記者蘇金鳳攝）

    新的一年，很多機關都會送一張包含12個月日曆表，送給來洽公的民眾，不過，材質多半是厚紙板，不過，中市東區的日曆表除了正面是基本款的日曆，背面還印上東區的重要景點及美食小吃，甚至還可拿來當作滑鼠墊，相當實用。

    東區公所在新的一年，製作新的日曆表，送給洽公的民眾，不過，公所相當用心，讓日曆表不止是日曆表，還具有東區的旅遊美食指南的功能。

    區長吳忠聖表示，正面就是十二個月的日曆表，背面則是印上東區的指南地圖，分人氣美食、文化巡禮、重要建設及美食百貨商圈四個大項，如好吃的飯糰、大麵羹、爌肉飯要去哪裡吃，要到泉源公園、蜜糖公園等要如何走？東區還有三家百貨公司，非常值得一逛。

    吳忠聖表示，因為來公所洽公不見得是當區的區民，也有可能是外地遊客，拿到東區的日曆表後，可大致了解東區的旅遊及美食景點，而且即使一整年過去了，還捨不得丟棄，因為可按圖索驥，找到自己想玩的景點及想吃的美食。

    中市東區公所印製的日曆表背面，讓民眾可按圖索驥，找到想吃想玩的景點。（記者蘇金鳳攝）

    中市東區公所印製的日曆表背面，讓民眾可按圖索驥，找到想吃想玩的景點。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播