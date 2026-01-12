澎湖東衛水庫枯水期見底！水公司清垃圾 澄清沒打算遷移

東衛水庫乾涸見底，進入枯水期。（記者劉禹慶攝）

東衛水庫是澎湖3座地面水庫之一，現進入枯水期，存量乾涸見底，由於緊接著農曆春節連續假期，外出工作的澎湖民眾將大舉返鄉團圓，湧入大批人潮，外界擔憂民生用水短缺，更有傳言指稱東衛水庫可能配合觀光發展，即將走入歷史。台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所強調絕無此事，並保證民生供水無虞。

根據自來水公司統計，澎湖本島3座水庫總有效水量146萬1600噸，每日抽取原水量4000噸以下，其中東衛水庫有效水量2萬3000噸，現正值枯水期，澎湖本島現在單日供水水量約2萬3000噸。去年除夕至初三平均日供水量2萬2975噸。

外界傳言自來水水公司準備放棄約50年歷史的東衛水庫，轉型做觀光，串連石雕公園與東衛坑道。老一輩的東衛人對於水庫未建造之前的地貌記憶猶新，當地原本是潮間帶，拱北山溪流入海處，還有小橋等地貌。50年後，地貌再也回不到過去了，或許幾年後，這裡真的變成划船遊憩區，然後漸漸後輩也忘了曾經它是水庫。

針對外界傳言東衛水庫即將消失，台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所強調絕無此事 ，由於東衛水庫是澎湖候鳥遷徙覓食生態重鎮，吸引許多鳥友聚集賞鳥，現已安排要清理水庫上游下來的垃圾。至於農曆年節民生用水，澎湖本島除了水庫水，還有地下水及海淡水，將隨時進行調配，不會影響民生用水供應。

