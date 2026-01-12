為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖東衛水庫枯水期見底！水公司清垃圾 澄清沒打算遷移

    2026/01/12 10:30 記者劉禹慶／澎湖報導
    東衛水庫乾涸見底，進入枯水期。（記者劉禹慶攝）

    東衛水庫乾涸見底，進入枯水期。（記者劉禹慶攝）

    東衛水庫是澎湖3座地面水庫之一，現進入枯水期，存量乾涸見底，由於緊接著農曆春節連續假期，外出工作的澎湖民眾將大舉返鄉團圓，湧入大批人潮，外界擔憂民生用水短缺，更有傳言指稱東衛水庫可能配合觀光發展，即將走入歷史。台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所強調絕無此事，並保證民生供水無虞。

    根據自來水公司統計，澎湖本島3座水庫總有效水量146萬1600噸，每日抽取原水量4000噸以下，其中東衛水庫有效水量2萬3000噸，現正值枯水期，澎湖本島現在單日供水水量約2萬3000噸。去年除夕至初三平均日供水量2萬2975噸。

    外界傳言自來水水公司準備放棄約50年歷史的東衛水庫，轉型做觀光，串連石雕公園與東衛坑道。老一輩的東衛人對於水庫未建造之前的地貌記憶猶新，當地原本是潮間帶，拱北山溪流入海處，還有小橋等地貌。50年後，地貌再也回不到過去了，或許幾年後，這裡真的變成划船遊憩區，然後漸漸後輩也忘了曾經它是水庫。

    針對外界傳言東衛水庫即將消失，台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所強調絕無此事 ，由於東衛水庫是澎湖候鳥遷徙覓食生態重鎮，吸引許多鳥友聚集賞鳥，現已安排要清理水庫上游下來的垃圾。至於農曆年節民生用水，澎湖本島除了水庫水，還有地下水及海淡水，將隨時進行調配，不會影響民生用水供應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播