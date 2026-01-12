為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高市農業局推動銀髮族投入小番茄採收包裝 拚今年上工

    2026/01/12 10:15 記者陳文嬋／高雄報導
    高市農業局推動銀髮人才投入小番茄採收包裝。（市府提供）

    高市農業局推動銀髮人才投入小番茄採收包裝。（市府提供）

    高雄市農業局因應農業季節性人力短缺，攜手美濃區農會，推動銀髮族投入小番茄採收、包裝，力拚今年上工，改善農業缺工。

    農業局攜手美濃區農會及高雄市銀髮人才服務據點，於美濃區辦理小番茄採果包裝職場體驗，由農場介紹美濃小番茄產業特色，安排田間採果及包裝作業觀摩，說明實際作業流程與安全注意事項，以及小番茄包裝作業徵工條件。

    20名銀髮族走入農場，實際體驗小番茄採收與包裝，感受友善、無壓力工作環境，銀髮族表示，透過職場體驗，對農務工作實際樣貌，有更清楚的認識，有助於評估自身投入可能性，均表達願意到美濃區，投入小番茄採收包裝作業。

    農業局長姚志旺也親自到場與銀髮族及農民交流互動，實地了解小番茄採收與包裝作業情形，以及銀髮族參與農務工作的實際感受，現場互動熱絡。

    姚志旺說，面對農業缺工挑戰，農業局持續與銀髮人才服務據點合作，期望透過友善工作設計、結合實地觀摩體驗方式，降低無農務經驗者投入的陌生感，促進55歲以上或退休後有再就業意願者銜接農務工作，逐步建立可複製、可擴散的農務人力媒合模式，擴展農業人力來源，促進農業永續與地方共好。

    高市農業局推動銀髮人才投入小番茄採收包裝。（市府提供）

    高市農業局推動銀髮人才投入小番茄採收包裝。（市府提供）

