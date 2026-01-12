為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國首座獨角仙公園在台中 3月完工、4月啟用

    2026/01/12 10:07 記者蘇金鳳／台中報導
    東勢獨角仙公園完工模擬圖。（市府提供）

    東勢獨角仙公園完工模擬圖。（市府提供）

    全國首座以獨角仙為主題的特色遊戲場將在台中市東勢誕生，台中的「獨角仙生態公園」結合生態撫育、主題遊具與共融設計，成為山城地區指標性建設，工程整體進度已突破8成，大型遮陽棚及獨角仙造型遊具正持續進行組裝作業，建設局表示，力拼3月完工、4月啟用。

    台中市政府建設局長陳大田表示，獨角仙生態公園以「獨角仙」為主題，結合其生命週期設計，規劃2大遊戲區、共35種遊戲方式，並融入圍龍屋意象與半月彎造型的遊戲通路，讓孩童在安全環境中盡情探索。園區面積達4400平方公尺，寬敞空間可提供多樣活動，並設有遮陽設施與戲水區，兼具避暑與休憩功能。

    同時，為呼應客家文化園區特色，園區增設廁所及完善植栽，種植光臘樹吸引獨角仙，也設置生態復育區與林場合作，提供生態教育與觀察機會。

    獨角仙公園整體造價約9300萬元，未來將配合夜間照明、交通與園區串聯，預計於3月底至4月完工，成為台中山城兼具生態、遊憩與文化特色的重要新景點；建設局表示，「獨角仙生態公園」自2025年3月開工，更新增友善廁所、遮陽設施及多元遊具等項目，以提升整體使用品質，預計今年3月完工。

    東勢獨角仙公園預計3月完工，模擬圖。（市府提供）

    東勢獨角仙公園預計3月完工，模擬圖。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播