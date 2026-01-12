全國首座獨角仙公園在台中 3月完工、4月啟用

東勢獨角仙公園完工模擬圖。（市府提供）

全國首座以獨角仙為主題的特色遊戲場將在台中市東勢誕生，台中的「獨角仙生態公園」結合生態撫育、主題遊具與共融設計，成為山城地區指標性建設，工程整體進度已突破8成，大型遮陽棚及獨角仙造型遊具正持續進行組裝作業，建設局表示，力拼3月完工、4月啟用。

台中市政府建設局長陳大田表示，獨角仙生態公園以「獨角仙」為主題，結合其生命週期設計，規劃2大遊戲區、共35種遊戲方式，並融入圍龍屋意象與半月彎造型的遊戲通路，讓孩童在安全環境中盡情探索。園區面積達4400平方公尺，寬敞空間可提供多樣活動，並設有遮陽設施與戲水區，兼具避暑與休憩功能。

同時，為呼應客家文化園區特色，園區增設廁所及完善植栽，種植光臘樹吸引獨角仙，也設置生態復育區與林場合作，提供生態教育與觀察機會。

獨角仙公園整體造價約9300萬元，未來將配合夜間照明、交通與園區串聯，預計於3月底至4月完工，成為台中山城兼具生態、遊憩與文化特色的重要新景點；建設局表示，「獨角仙生態公園」自2025年3月開工，更新增友善廁所、遮陽設施及多元遊具等項目，以提升整體使用品質，預計今年3月完工。

東勢獨角仙公園預計3月完工，模擬圖。（市府提供）

