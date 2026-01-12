蘭陽動植物王國充斥簡體字！ 網怒：還以為是中國景點

宜蘭縣「蘭陽動植物王國」，被遊客踢爆到處都是簡體字。（圖擷自Threads）

離譜！位於宜蘭縣壯圍鄉的親子景點「蘭陽動植物王國」，被遊客踢爆園區內充斥簡體字，例如「請將雨傘放置此處」的標示竟寫成「请将雨伞放置此处」，網友見狀紛紛砲轟這也太過誇張，還以為是來到了中國的景點。

從遊客在Threads分享的內容可以看到，除了傘架的標語之外，其他簡體字還包括拍貼機「時刻留住美好」被寫成「时刻」、影片播放的「電影簡單看」變成「电影简单看」、字幕「開始尋找安全的洞穴」打成「开始寻找安全的洞穴」。

遊客透露，其實蘭陽動植物王國的規劃跟動植物確實還不錯，但很可惜時不時就會冒出簡體字，網友們看到後也直呼太離譜，質疑園區該不會是直接使用淘寶貨，或者是由中國廠商承包，才會發生這種問題。

蘭陽動植物王國已得知爭議，在Threads熱議文章下留言「好，我們改」，並強調自身是本土企業且真心愛台灣，但網友還是紛紛批評「民眾反應才改，用繁體字不是常識嗎」、「很好奇為什麼民眾反應了才要改，當初驗收沒發現嗎」；也有一部分網友支持業者的改過態度，若之後確實改善會再帶小孩過去。

台灣業者遭簡體字入侵的事情並不少見，例如知名電子遊藝場「湯姆熊歡樂世界」遊戲機台長期以簡體中文標示，近來終於宣布會逐步更換；小北百貨販售的國小作業防水袋上有許多簡體字，在引發議論後公司已致歉並將商品下架。

