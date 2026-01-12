高樓大廈設公共基金 苗縣府：社區公安保障不得挪用

各高樓大廈設有公共基金，苗栗縣政府工商發展處指出，公共基金是社區公安保障，依法不得挪用，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（記者張勳騰攝）

隨著居住習慣的改變，有越來越多的鄉親住進高樓型集合住宅，社區管理委員會也設置公共基金，公共基金不是臨時調度的錢，而是留給社區未來修繕與公共安全的重要保障。苗栗縣政府工商發展處提醒，若誤將公共基金挪作日常開銷、帳目未公告，或未經住戶會議討論即動用，可能涉及法律責任，可處1萬至5萬元罰鍰，並要求限期改善。

苗縣府工商發展處指出，依《公寓大廈管理條例》規定，住戶於使用其專有部分及約定專用部分時，不得違反使用執照用途及社區規約；公寓大廈亦應依法設立公共基金，主要用在社區裡的電梯、消防設備、屋頂與公共設施修繕、更新及安全維護之用。公共基金屬於全體區分所有權人共有，其動支與使用，應以區分所有權人會議的決議為依據，並由主任委員（或管理負責人）依會議紀錄及規約確實執行。相關帳務應詳實記載並定期公告，確保財務運作公開透明，讓住戶看得到、也查得到。

請繼續往下閱讀...

工商處提醒各社區管委會，若誤將公共基金挪作日常開銷、帳目未公告，或未經住戶會議討論即動用，未來可能造成修繕經費不足、住戶爭議，甚至涉及法律責任，並可依同條例第49條第1項規定，主管機關可處 1萬至5萬元罰鍰，並要求限期改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法