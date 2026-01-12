為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「肚子著涼」是真的 冬季低溫腸胃病高峰期

    2026/01/12 09:42 記者許麗娟／高雄報導
    腸胃科醫師丁楷庭提醒天冷易發生腸胃炎，要注意肚子保暖、少吃刺激性食物。（阮綜合提供）

    腸胃科醫師丁楷庭提醒天冷易發生腸胃炎，要注意肚子保暖、少吃刺激性食物。（阮綜合提供）

    冷氣團來襲，仍有人不怕冷照常穿露肚裝、喝冷飲，長輩常唸「小心肚子著涼」，腸胃科醫師提醒，天冷造成血管收縮，會使腸胃蠕動功能降低，容易引發腸胃炎，建議注意肚子保暖、少吃刺激性食物。

    高雄阮綜合醫院胃腸肝膽消化系科醫師丁楷庭指出，人體為了抵抗寒冷低溫，會啟動血管收縮機制，將血液首先供給心臟、大腦等核心器官以確保生命體徵，於此同時，腸胃道的血流就可能會依個人體質而減少，造成腸胃蠕動功能變差，或腸胃道免疫力下降、胃發炎等，也容易感冒或感染腸胃炎而引發腹瀉，嚴重者甚至胃發炎胃潰瘍就醫住院。

    丁楷庭表示，腸胃炎患者除了「肚子著涼」外，不少患者是天冷頻繁吃麻辣鍋導致，近期門診有一對年約40歲的梁姓夫妻，雙雙因為胃酸過多、胃食道逆流就醫，2人每週有3到4次晚餐必吃麻辣鍋物、燒烤，其中先生因有抽菸飲酒習慣，有火燒心、吞嚥困難、喉嚨異物感等，症狀較嚴重。

    丁楷庭提醒，避免腸胃炎除了多喝溫熱水，少吃冰品冷飲、油膩、炸物及過於辛辣或難消化食物，也要聽阿嬤的話，睡覺蓋好肚子、穿肚圍，避免腹肚吹到風寒著涼，確實也是有助腸胃道保健之道。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    梁先生每週吃3、4次麻辣鍋導致胃食道逆流，胃鏡檢查發現胃潰瘍。（阮綜合提供）

    梁先生每週吃3、4次麻辣鍋導致胃食道逆流，胃鏡檢查發現胃潰瘍。（阮綜合提供）

