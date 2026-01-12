搶攻春節商機 旅宿業者推「嘉義風味」自助消夜訂房逾7成

搶攻春節國旅商機，嘉義市天成文旅繪日之丘推專案優惠，以自助式消夜吸客。（圖由天成文旅繪日之丘提供）

農曆春節2月14日至22日共有9天連假，嘉義市天成文旅「繪日之丘」看準旅遊商機，推出「回嘉過好年春節住房專案」，搶先開放預約訂房，除早餐外，還提供具有「嘉義風味」自助式消夜，其中以除夕至初二的房間最搶手，目前訂房率逾7成。

天成文旅品牌行銷公關行銷長趙芝綺表示，嘉義以豐富的人文底蘊與自然景觀聞名，無論登臨阿里山欣賞雲海、日出，或漫步市區探索文化遺跡，都讓旅人能深刻感受城市的溫暖人情與地方魅力。

趙芝綺說，此次農曆春節有9天連假，因應國人返鄉過節、旅遊住宿需求，2月16日至20日推出「回嘉過好年春節住房專案」，專案入住旅客除可享用新鮮食材烹調的豐盛早餐，夜間還供應嘉義在地特色與創意風味的自助式消夜，包括魯熟肉、苦茶油雞、砂鍋魚片、虱目魚海產粥及古早味麵茶包等道地小吃，讓旅人從早到晚，細細品味屬於嘉義的年節滋味。

趙芝綺表示，一泊二食每房每晚3600元起，即日起開放訂房至2月20日，春節平均住房率逾7成，其中以除夕到初二最搶手，現在距離春節仍有1個多月，還有零星客房可以預訂。

天成文旅繪日之丘農曆春節訂房已有7成。（圖由天成文旅繪日之丘提供）

