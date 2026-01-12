不分晝夜守護雲林！雲林57名消防、義消楷模獲表揚

雲林縣消防局舉辦第7屆消防及義消楷模人員表揚，共有57名消防及義消人員獲獎。（圖由消防局提供）

雲林縣消防局舉辦第7屆消防及義消楷模人員表揚，共有57名消防及義消人員獲獎，其中65歲的沈儀在投入義消行列15年，雖剛加入義消行列之初，不少人會因年紀對他質疑，但靠著一次次出勤證明「自己沒問題」，說服眾人。他表示，會持續堅持做下去，保護地方安全。

此次表揚典禮，由雲林縣長張麗善、雲林縣議會議長黃凱、縣議員黃美瑤、消防局長林文山等向57名不分晝夜辛苦為縣內安全奔走的打火弟兄致敬。

麥寮鄉沈儀在去年獲得縣級模範父親表揚後，再奪義消楷模。他表示，因熱衷公共事務，在麥寮北五義消分隊成立之初擔任創隊分隊長，當時正值壯年的他投入義消，引起不少人懷疑體力是否可負荷高強度救災行動，但每當有火警發生便會立即放下手邊工作，用一次次出勤證明「我可以」，如今已成為義消第三大隊副大隊長，會繼續抱持「救人為快樂之本」，投入救災工作。

現任消防局高鐵分隊長謝國楨此次獲得消防楷模，長期投入第一線消防工作，在擔任口湖分隊分隊長期間，完成多項重大救災。他回顧，近年來最印象深刻就是，口湖鄉埔南村深夜發生汽車墜入魚塭事故，冒黑下魚塭投入救援行動，成功協助受困民眾脫險。如今接掌高鐵分隊首任分隊長，會持續做好守護公共安全的關鍵角色。

張麗善表示，感謝所有獲獎楷模及仍在崗位上堅守的消防夥伴，縣府將持續推動車輛汰換、廳舍建設、智慧防救科技及福利制度優化，讓雲林成為安全、永續、具韌性的幸福家園。

