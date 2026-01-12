為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國捕撈烏魚重要據點 高雄興達漁港這項工程獲獎

    2026/01/12 09:26 記者洪定宏／高雄報導
    高雄興達漁港南段碼頭改建工程，榮獲城市工程品質金質獎。（高市海洋局提供）

    高雄興達漁港南段碼頭改建工程，榮獲城市工程品質金質獎。（高市海洋局提供）

    興達漁港是高雄第二大漁港，但近海泊區碼頭啟用已超過40年，設施逐漸老舊，海洋局從2015年開始推動改善計畫，其中「民權路南段碼頭改建工程」全長約190公尺，去年9月完工後，榮獲「城市工程品質金質獎」肯定。

    海洋局強調，興達漁港也是西南海岸近海漁船的重要作業基地，約有200艘漁船在漁港進出，更是全國捕撈烏魚的重要據點，位居南台灣漁業發展關鍵地位；為保障漁民作業安全，海洋局推動近海泊區碼頭設施改善計畫10年來，已完成約2400公尺碼頭改善工程。

    海洋局指出，去年9月完工的「民權路南段碼頭改建工程」，雖然全長僅約190公尺，但工程品質獲得專業肯定，通過高雄市土木技師公會專業評選，榮獲「城市工程品質金質獎」肯定，將持續爭取資源，強化興達漁港功能。

    興達港近海泊區為當地漁船主要停靠區域，相關設施損壞嚴重，結構也嚴重破損，海洋局分6期提報計畫爭取經費改善，大發路南段和安檢碼頭等工程已陸續完工，榮獲「城市工程品質金質獎」肯定的「民權路南段碼頭改建工程」，預算金額7300萬元，漁業署補助3600多萬元。

