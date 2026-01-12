免費送春聯、春聯義賣 屏東各地紛展開

羅騰園殘障協會義賣春聯活動，有不少小朋友參與。（圖由蔣月惠服務處提供）

春節即將來臨，屏東縣各地免費送春聯及春聯義賣活動紛紛展開，首先羅騰園殘障協會在復興國小校門口前義賣春聯結束，接著縣議員梁育慈也將在17日舉辦馬力全開迎春揮毫送春聯活動，預定與辦4場，民眾只要準備2張發票就可兌換1組手寫春聯，另外，立委鍾佳濱、縣議員陳揚、市民代表曾文章、李玉萍等人也會排定時間送春聯。

由縣議員蔣月惠發起為羅騰園殘障協會募款的春聯義賣活動，率先在3日開始舉行，邀集了數十位名家揮毫募款，到11日下午為止，共計募得7萬8100元，這項活動已持續17年。

縣議員梁育慈則於1月17日上午9點到12點在楠樹腳天后宮，1月25日9點到12點在樓厝媽天聖宮、東石徐府廟同時舉辦，1月25日下午2點到5點在海豐鎮安宮，共計舉辦4場，現場憑114年11到115年1月發票2張，即可兌換1組手寫春聯，發票將全數捐給屏東縣聲暉聽障協進會、勵馨社會福利事業基金會、社團法人屏東縣腦性麻痺服務協會、屏東縣生命線協會等單位。

愈接近春節則會有更多單位舉辦，立委鍾佳濱、縣議員陳揚、市民代表曾文章、李玉萍等人也會排定時間舉辦送春聯活動，請民眾多加注意相關訊息。

縣議員梁育慈舉辦免費送春聯活動。（圖由梁育慈服務處提供）

