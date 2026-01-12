公路局「駕照管理」4項措施 1/30起機車筆試全改選擇題

公路局加強駕照管理，1月30日起機車駕照試題只有選擇沒有是非。 （豐原監理站提供）

公路局「駕照管理」今年實施！1月上路的措施，包括「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」等4項，豐原監理站表示，4項措施為「駕照管理三策略」改革方案的重要一環，期透過加強考照制度及協助高齡者安全駕駛，從源頭培養具備正確交通安全觀念之駕駛人，共同營造更安全、友善之用路環境。

機車駕照筆試題庫新制將於今年1月30日起實施，全面取消是非題，統一改採50題選擇題形式測驗，新制題庫共計1050題選擇題，並導入「以人為本」的核心理念，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」等四大類。其中「危險感知能力」相關情境題與影片題，將由現行10題調整增加至15題，占整體考題比率由20%提高至30%，以強化考生對道路風險之辨識與因應能力。

請繼續往下閱讀...

豐原監理站站長朱豐誠表示，民眾即日起預約1月30日以後的考試日期，將適用新制。為便利民眾提前瞭解新制題型，公路局監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統。考生如預約考試日期為1月29日以前，可使用舊制模擬測驗，如預約日期為1月30日（含）以後，則可使用新制模擬測驗，歡迎民眾多加利用。

朱豐誠說，1月起除實施機車筆試新制外，在「強化以人為本駕駛訓練項目」部分，實施以人為本課程訓練，如停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認，透過在駕訓班課程學習，以在真實的交通環境中作出正確的判斷和反應。

對於「主動關懷高齡者」部分，提醒高齡長輩應避免的違規情境，依事故及違規統計資料分析關懷高齡長輩常見違規及事故肇因第一當事人，結合既有屆齡換照通知作業寄發提醒通知單，以及利用電話關懷高齡者留意自身駕駛行為與身心狀況，兼顧高齡者行車安全與移動需求。

此外，今年1月1日起也針對「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」，名下駕照皆自願繳回的長者，持敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，補助2年期間，每月回饋上限1,500元。

今年起自願繳回名下駕照的長者，持敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，補助2年期間，每月回饋上限1500元。（豐原監理站提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法