新北國小英語歌曲賽規模創新高 近200校師生同台競藝

114學年度英語歌曲市賽教師組特優由光復國小獲得。（教育局提供）

新北市114年度國小英語歌曲演唱競賽今年吸引198所學校參與，學生隊伍達306隊、教師隊伍12隊，其中教師組參賽數較去年成長1倍，整體規模創下歷史新高。歷經東、中、西區初賽及市賽激烈競逐，學生組低、中、高年級共選出9隊特優、19隊優等、26隊佳作；教師組則產生3隊特優、6隊優等及3隊佳作，成果豐碩。

教育局長張明文指出，英語學習生活化是新北推動雙語教育的重要策略，透過英語競賽、每週一日英語日及寒暑假雙語營等多元方式，培養學生敢說、能講、愛用英語的能力。這次競賽感謝金山、頂埔、淡海、天生、屯山及集美國小協助提供場地與人力，讓活動順利完成，未來也將持續營造英語友善學習情境。

張明文表示，學生組表現亮眼，團隊以自然音色結合情感詮釋與舞台互動，唱出英語學習的自信與樂趣。海山國小榮獲中年級組市賽特優，選曲貼近學生音域，並加入多元樂器提升音樂層次；網溪國小則奪下高年級組特優，在完善指導與行政支援下，寫下校史最佳紀錄。

光復國小連續兩年蟬聯學生組與教師組雙料特優，展現長期深耕英語教育成果。低年級學生以清晰發音與律動展現活力，教師組則由近40位教師合唱，透過歌聲傳遞團隊精神與正向能量。

教育局說，新北市配合2030雙語政策，已連續五年以生活連結、跨域整合與環境營造為主軸推動雙語教育，並透過英語歌曲競賽、讀者劇場等活動，打造能開口、敢表達的「新北雙語城」。

選曲貼近生活加上舞臺巧思唱出對英語的自信與樂趣。（教育局提供）

