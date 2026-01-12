彰縣10大易肇事路段大公開 大埔路149件事故奪冠

彰化縣去年10大易肇事路段出爐，彰化市大埔路以149件事故奪冠。（資料照）

彰化縣去年（2025年）10大易肇事路段統計今天（12日）出爐，其中彰化市大埔路以149件事故奪下年度冠軍，即每2.5天發生1起事故；由於大埔路去年元月鋪設標線型人行道（友善人行道），至今滿1年，鋪設時即出現不少爭議，贊成者認為將對行人安全更有助益，反對者則稱路幅縮小會車大不易，惟149件事故是否都集中在友善人行道區域尚待警方釐清，警方呼籲用路人養成守法習慣及提升守法意識後，可有效降低事故、保障用路人行的安全。

交通隊資料顯示，10大易肇事路段分別是彰化市大埔路149件、彰化市中華西路128件、彰化市彰鹿路103件、鹿港鎮中山路83件、大村鄉山腳路80件、彰化市中央路78件、秀水鄉中山路74件、彰化市民族路73件、北斗鎮中華路70件、彰化市彰水路69件。

有民眾質疑，大埔路路幅過小，加上劃設人行道後更窄，對於149件事故發生是否有推波助瀾？不過也有民眾認為，只要放慢車速並遵守標線通行，行車安全不是問題。

至於10大易肇事路口，分別為彰化市旭光路與光華街口17件、彰化市中山路2段與光復路口17件、彰化市中山路與中央路口16件、彰化市中興路與大埔路口16件、彰化市三民路與民生路口15件、和美鎮道周路與愛華路口15件、彰化市中山路2段與旭光路口13件、彰化市中山路2段與孔門路口13件、彰化市中正路2段與曉陽路口13件、彰化市中正路2段與中華路口13件。

警方指出，10大易肇事路段及路口幾乎以彰化市居多，可見人口愈密集都會區，及交通流量大的路段路口，交通事故發生率就愈高。

彰化市大埔路友善人行道上路1年，至今仍正反意見兩極化。（資料照）

10大易肇事路段及路口幾乎以彰化市居多。（圖由警方提供）

