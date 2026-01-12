為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中水湳轉運中心完成客運車輛測試 拚今年上半年啟用

    2026/01/12 06:49 記者蘇金鳳／台中報導
    水湳轉運中心完成客運車輛測試。（市府提供）

    水湳轉運中心完成客運車輛測試。（市府提供）

    台中市水湳經貿園區內重大建設已陸續在去年底啟用，交通轉運相當重要，而水湳轉運中心將要在今年第一季竣工，由於尚需要招商及驗收，為順利啟用，市府展開客運車輛運轉測試，並測試成功，力拚今年上半年可啟用。

    水湳經貿園區內的台中國際會展中心、綠美圖都在去年底陸續啟用，加上中央公園已成為大型活動舉辦的重要場地，不管跨年、中台灣燈會都吸引人潮，因此民眾都希望水湳轉運中心盡快完工啟用。

    交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心預計今年第一季竣工，整體工程已接近尾聲，同時為順利啟用，邀請客運業者進行車輛運行測試，駕駛反映良好，已測試成功，目前將同時進行驗收及招商，力拚今年上半年啟用。

    統聯國道客運駕駛長黃振輝表示，他駕駛國道10多年，進出很多轉運站，水湳轉運中心讓他感覺動線順暢，光線明亮，讓他有很好的駕駛感受。

    交通局表示，水湳轉運中心地上4層、地下3層，設有公車月台12席、國道客運月台42席，汽車614席、機車1253席、自行車604席，更有全台首創司機休息室。

    水湳轉運中心完成客運車輛測試。（市府提供）

    水湳轉運中心完成客運車輛測試。（市府提供）

    水湳轉運中心完成客運車輛測試，市府力拚今年上半年啟用。（市府提供）

    水湳轉運中心完成客運車輛測試，市府力拚今年上半年啟用。（市府提供）

