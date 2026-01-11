冷氣團減弱！週一起逐日回溫 週五高溫上看28度

週一白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，但其他地區早晚亦冷，須注意保暖。（資料照）

週一（12日）清晨仍受大陸冷氣團影響，但白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，至於早晚，各地仍偏冷，要留意夜間低溫及保暖，而基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，請注意強風大浪。

中央氣象署預報，明天白天起大陸冷氣團減弱，溫度回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫22至24度，各地低溫則在11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，須注意保暖。

請繼續往下閱讀...

天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。離島部分：澎湖多雲時晴，16至18度；金門陰時多雲，9至16度；馬祖晴時多雲，9至13度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週一開始，北方冷空氣減弱，白天各地高溫可以回升到20度以上，晚上北部東北部低溫13-14度，其他地區14-17度，跟這幾天比較有所回升。預測未來一週各地高溫以每天一度逐漸上升，到了週五各地高溫都可來到24-28度。下波冷空氣預計週六才會報到，但強度不強，可能只是一般的東北季風。

降雨方面，未來一週台灣附近水氣都偏少，天氣大致穩定，僅東南部雲量偏多，整體來說在下週五前，各地陽光露臉，氣溫回升，大家可以好好把握這段相對溫暖且穩定的天氣。當然中南部還是要留意較大的日夜溫差。

紫外線指數方面，週一全台縣市皆為中量級。

空氣品質方面，週一大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，易累積污染物；宜蘭、花東、北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週一全台縣市皆為中量級。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一宜蘭、花東、北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法