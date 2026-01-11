為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冷氣團減弱！週一起逐日回溫 週五高溫上看28度

    2026/01/11 23:21 即時新聞／綜合報導
    週一白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，但其他地區早晚亦冷，須注意保暖。（資料照）

    週一白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，但其他地區早晚亦冷，須注意保暖。（資料照）

    週一（12日）清晨仍受大陸冷氣團影響，但白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，至於早晚，各地仍偏冷，要留意夜間低溫及保暖，而基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，請注意強風大浪。

    中央氣象署預報，明天白天起大陸冷氣團減弱，溫度回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫22至24度，各地低溫則在11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，須注意保暖。

    天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。離島部分：澎湖多雲時晴，16至18度；金門陰時多雲，9至16度；馬祖晴時多雲，9至13度。

    關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週一開始，北方冷空氣減弱，白天各地高溫可以回升到20度以上，晚上北部東北部低溫13-14度，其他地區14-17度，跟這幾天比較有所回升。預測未來一週各地高溫以每天一度逐漸上升，到了週五各地高溫都可來到24-28度。下波冷空氣預計週六才會報到，但強度不強，可能只是一般的東北季風。

    降雨方面，未來一週台灣附近水氣都偏少，天氣大致穩定，僅東南部雲量偏多，整體來說在下週五前，各地陽光露臉，氣溫回升，大家可以好好把握這段相對溫暖且穩定的天氣。當然中南部還是要留意較大的日夜溫差。

    紫外線指數方面，週一全台縣市皆為中量級。

    空氣品質方面，週一大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，易累積污染物；宜蘭、花東、北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週一各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。（擷取自中央氣象署網站）

    週一各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週一全台縣市皆為中量級。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週一全台縣市皆為中量級。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週一宜蘭、花東、北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週一宜蘭、花東、北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播