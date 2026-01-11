為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    開放山林2-2》專業證照乏人問津 業界：商業團或入高山應配合格嚮導

    2026/01/11 21:30 記者蔡昀容、吳亮儀／台北專題報導
    在登山隊伍中，負責領路的嚮導是重要角色，攸關隊員安全。政府雖有「登山嚮導證書」核發機制，但無法律規定登山隊伍必須配有合格嚮導。（記者吳亮儀攝）

    在登山隊伍中，負責領路的嚮導是重要角色，攸關隊員安全。政府雖有「登山嚮導證書」核發機制，但無法律規定登山隊伍必須配有合格嚮導。（記者吳亮儀攝）

    在登山隊伍中，負責領路的嚮導是重要角色，攸關隊員安全。政府雖有「登山嚮導證書」核發機制，但無法律規定登山隊伍必須配有合格嚮導，收費帶客登山的商業團亦然。領有證書的嚮導坦言，花不少錢考到證書，但無誘因也沒必要。

    運動部核發的「山域嚮導證書」效期4年，效期內完成24小時複訓及12小時安全講習，即可展延4年。訓練內容包括定位、急救、野外求生技能、緊急通報等。

    托馬斯國際旅行社執行長黃日虹雖持有證書，但她坦言，考取證書耗時又花錢，也無實際優勢，誘因不足。

    疫情期間無證照搶食市場 山難大增

    黃日虹表示，馬來西亞神山吸引世界各地山友造訪，當地政府規定入山必須聘請當地合格嚮導，台灣玉山、雪山也吸引許多外籍山友挑戰，建議比照辦理，提升安全性，也能鼓勵大家考照。

    林口登山協會嚮導組長李俊慶認為，應規定商業登山團配置合格嚮導。登山存在風險，以失溫來說，3小時就會失去意識，稍有延遲就有生命危險，去年12月就發生山友在雪山失溫過世憾事；疫情期間登山盛行，無證照者搶食登山市場大餅，山難更是大幅增加。

    李俊慶表示，國家公園研議收取入園費，保育生態及維護登山路線，他認為這筆費用也可用於聘請合格嚮導，直接配給世界各地來訪旅客，旅客安心之餘，付費也獲得服務，可降低收費政策推行阻礙。

    相關新聞請見︰

    開放山林2-1》退休校長登山喪命 商業團「無嚮導證照帶客」藏隱憂

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播