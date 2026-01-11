開放山林2-1》退休校長登山喪命 商業團「無嚮導證照帶客」藏隱憂

商業登山團業者帶客登山無須具備證照，消費者只能靠口碑打聽評價。登山示意圖。（記者吳亮儀攝）

台灣山林資源豐富，政府在「開放山林」政策下，歡迎國內外民眾親近山林，也成為觀光宣傳亮點。不過，去年發生退休校長跟團登山死亡事件，再掀登山商業團管理機制不足討論，目前業者無須安排具登山相關證照的嚮導帶隊，消費者只能靠口碑打聽評價，影響我國推動登山活動及觀光。

62歲郭姓退休校長花費7000元報名登山行程，去年11月27日出發挑戰玉山後四峰，中途脫隊休息，逐漸與隊伍拉開距離，領隊疑似延遲2小時才折返找人，錯失救人時機，引發各界議論如由持合格證照的嚮導帶團，遺憾是否可以避免。

請繼續往下閱讀...

2019年「開放山林」政策上路以來，高山登山活動門檻和限制大減，但商業登山團規範幾乎空白，導致任何宣稱有爬過多座百岳、常爬山的山友，都能私下收錢帶團，多年來不時傳出憾事。

運動部「山域嚮導」考證耗時無誘因

運動部核發的「山域嚮導證書」，分成登山、溯溪、攀岩、雪攀4類。報考者必須在體育部認定訓練單位完成「48小時訓練時數」、「基本救命術訓練（或EMT/野外急救等證照）」，再進行「學科及術科檢定」及「連續3天以上山域活動實習」，通過後才能取得證照。帶團登山工作內容包括行前規劃、風險評估、路線辨識、環境解說，透過體能及技能，帶領隊員平安完成登山活動。

不過，因考證耗時又花錢，也無實際優勢，誘因不足，根據運動部官網，全國目前僅209人持有登山嚮導證書。

運動部是推廣登山活動的主管機關，研擬「山域活動定型化契約應記載及不得記載事項」並於去年11月公布草案，規範商業團業者與消費者契約及服務內容，草案雖要求業者指派嚮導人員全程隨同服務，但未要求嚮導資格及證照。運動部全民運動署長房瑞文指出，預告已於1月6日截止，有關山域嚮導資格及是否強制聘任，將納入討論。

山域定型化契約將討論嚮導資格

運動部強調，未來將與內政部、農業部等共同合作，鼓勵民眾於安排登山行程時配備山域嚮導，促進考證誘因。

交通部觀光署說明，商業團若僅安排登山，並代收交通、食宿費用，並未涉及旅行業核心業務，無須具備旅行社執業資格；若在登山以外，還排有其他遊程如泡湯等，須具旅行社資格才能執業，依照旅行業相關法令輔導及管理。

觀光署長陳玉秀強調，旅遊市場一直在變，如何讓台灣被國際看見及旅遊品質安全，兩者一樣重要，不夠清楚的法規或問題，可以跨單位討論協調，逐步完善。

相關新聞請見︰

開放山林2-2》專業證照乏人問津 業界：商業團或入高山應配合格嚮導

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法