台中十大伴手禮揭曉 盧秀燕：邁向國際重要名片

台中市十大伴手禮得獎廠商，興奮舉起江啟臣（左）及楊瓊瓔（右）雙手。（記者黃旭磊攝）

「2026第17屆台中市十大伴手禮」得獎名單今天出爐，今年分為「糕餅烘焙」與「特色文創」雙組別，共20家首獎。市長盧秀燕表示，十大伴手禮已是台中邁向國際的重要城市名片。

台中市十大伴手禮得獎名單下午在台中市政府廣場舉辦頒獎典禮。盧秀燕、立法院副院長江啟臣、國民黨籍立委楊瓊瓔、羅廷瑋等人出席。

盧秀燕表示，「台灣有半導體，台中有伴手禮」，十大伴手禮已是台中邁向國際的重要城市名片。十大伴手禮歷經專業評審團嚴謹評選，結合全民網路與現場票選機制，須通過層層把關、重重關卡，才能夠站上十大伴手禮的舞台。

台中市工商發展投資策進會指出，活動結合台中購物節與慶典經濟，透過「台中通TCPASS APP」進行網路票選。今年規模擴大「糕餅烘焙」與「特色文創」雙組別，共產出20家首獎。

獲得首獎的店家，除有糕餅老店也有網路高人氣品牌、餐飲業者及新創、文創團隊，從215家業者中脫穎而出。「糕餅烘焙組」獲獎者有拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻、十八子肉。

「特色文創組」獲獎者為米玥麻糬堂、古典玫瑰園ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子Liz、CARPENTER木匠兄妹木工房。

