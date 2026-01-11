為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    週五前白天漸暖早晚冷 週三中南部日夜溫差14度

    2026/01/11 18:22 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週天氣及氣溫變化。（氣象署提供）

    未來一週天氣及氣溫變化。（氣象署提供）

    明天週一（12日）大陸冷氣團減弱，白天漸回暖，早晚冷如冬。中央氣象署預報，週五以前天氣乾，僅東半部零星降雨；西半部則日夜溫差大，週三最為明顯，中南部清晨下探11度，白天可達25度，溫差達14度。週六起東半部降雨增加。

    未來一週天氣，預報員劉沛滕表示，週一清晨北部及宜蘭偏冷，其他地區早晚亦冷；白天起大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，西半部日夜溫差大。各地為多雲到晴，僅花東、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。

    週五以前水氣不多，僅花東零星降雨，其中週二、週三因為東北季風增強，宜蘭有零星降雨機會。週六新一波東北季風報到，週末水氣較多，基隆北海岸、大台北山區、東半部容易有雨。

    未來一週溫度，週一至週五天氣較乾，日夜溫差大。劉沛滕表示，各地白天可達20度以上，北部、宜蘭21度，花東20、21度，中南部普遍24、25度，早晚低溫北部、宜蘭14度，花東15、16度，中南部14、15度。

    週三輻射冷卻影響最顯著，北部、中南部、局部空曠地區下探11、12度，中南部白天達24、25度，溫差可達14度。

    劉沛滕提醒，週一、週二中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機會，路面容易結冰，行車用路請注意；週四中南部地區容易有局部霧或低雲影響能見度。

    另外，劉沛滕說明，北半球低緯度洋面海溫仍暖，根據多個預報系統顯示，週五及週六菲律賓東南側洋面，可能有條件發展熱帶性低氣壓，甚至進一步發展颱風，不過仍待進一步觀察，過幾天數據會較明朗。

