1天可捉300隻！台南去年綠鬣蜥抓捕2.6萬隻 南區仁德佔半數

外來種綠鬣蜥繁殖力強，族群數快速擴散，南市將公園綠地列為重點捕捉目標。（鳥友謝其良提供）

外來種綠鬣蜥繁殖力強，族群數快速擴散。根據台南市農業局統計，去年共捕捉2萬6000多隻，比前一年的1萬2000多隻增加1倍多，其中以南區和仁德區數量最多、佔了半數以上，且主要集中在南區南山公墓及周邊綠地一帶。

南市議員曾培雅最近接獲民眾通報，指東區巴克禮公園又有綠鬣蜥出沒，雖然牠們不會攻擊人，但民眾到公園散步，有人看了還是會害怕，要求農業局派人前往捕捉。

南市農業局森保科長朱健明表示，巴克禮公園和奇美博物館遊客、民眾多，經多次捕捉後，目前數量已大為減少，有時甚至看不到牠們的蹤影；對於巴克禮公園又有綠鬣蜥出沒，在接獲通報後已派人前往處理，但是最近天氣寒冷，綠鬣蜥都躲起來，會再派人前往巡查、捕捉。

朱健明說，台南市去年共移除綠鬣蜥2萬6820隻，比去年增加約1萬4000隻，全市37個行政區中，以南區和仁德區數量最多，共捕獲1萬多隻，其中又以南山公墓及周邊綠地數量最多，由於當地和市區僅一線之隔，為避免往市區擴散，委外廠商1天出動7、8人，早上巡過一輪，晚上又出動捕捉，一天就可捕捉到2、3百隻，目前數量也已獲得控制。

朱健明指出，南市捕捉重點以優先處理民生、公共安全及河畔為主，公園綠地一直列為重點目標；至於河畔因人為開發較少，適合綠鬣蜥族群繁衍，也是捕捉重點，避免沿著河道四處擴散。

南市去年共捕捉2萬6000多隻綠鬣蜥，比前一年的1萬2000多隻增加1倍多。（南市農業局提供）

