    首頁 > 生活

    蟬聯6年必比登去年跌出榜外 名店「阿城鵝肉」漲價：半隻900元！

    2026/01/11 21:53 即時新聞／綜合報導
    阿城鵝肉宣布漲價。（圖翻攝自阿城鵝肉官方臉書）

    曾多年蟬聯米其林必比登推薦的台北名店「阿城鵝肉」，近日宣布調漲價格，作為招牌的煙燻半隻鵝從原本的840元漲至900元。

    自2019年起就蟬聯必比登的阿城鵝肉，雖然去年台灣米其林指南跌出榜外，未能完成七連霸，但還是不少北台灣老饕心目中的好味道。

    昨天（10日）阿城鵝肉突然透過官方臉書發布公告，「近年來整體物價持續上漲，其實這幾年，鵝肉、原物料與人力成本都不斷增加。但阿城鵝肉一直努力撐著，鵝肉的價格也已經好幾年沒有調整，只希望大家每一次走進來，吃到的，仍是那份熟悉、安心的味道。」

    「直到現在，我們真的來到必須面對成本壓力的時刻。為了維持餐點的品質、份量與服務，我們不得不做出部分價格調整。這並不是一個輕鬆的決定，也誠心希望能得到大家的體諒與理解，謝謝你們願意理解，也謝謝你們一直選擇阿城鵝肉。我們會繼續把每一道料理用心做好，對得起你們的支持，也不辜負這份信任。」

    從新菜單可以看到，半隻鵝從840元調漲到900元，其餘鵝肉類漲幅落在20至30元，鵝油拌飯、米粉、油麵也比以前貴了5元。

