    生活

    麻豆北極殿普濟寺寒冬送暖 弱勢家庭揪感心

    2026/01/11 16:24 記者王涵平／台南報導
    麻豆北極殿普濟寺今日舉辦寒冬送暖活動，贈138戶低收入戶慰問金，社福團體獲贈民生物資。（圖由麻豆北極殿普濟寺提供）

    麻豆北極殿普濟寺今日舉辦寒冬送暖活動，贈138戶低收入戶慰問金，社福團體獲贈民生物資。（圖由麻豆北極殿普濟寺提供）

    麻豆北極殿普濟寺今日舉辦寒冬送暖活動，贈138戶低收入戶慰問金，社福團體獲贈民生物資，主委郭丙火希望活動能夠持續舉辦，讓弱勢族群感受到社會的溫暖與關愛。

    麻豆北極殿普濟寺奉祀玄天上帝與地藏王菩薩，麻豆北極殿重建石碑所載，創建於明朝永曆15年，在麻豆4大古廟中年代最為久遠，右側有奉祀地藏王菩薩的普濟寺相連屬，為宏揚上帝爺公與地藏王濟世救人的精神，每年都會在歲末年終舉辦寒冬送暖活動。

    郭丙火指出，北極殿普濟寺冬令救濟活動早期只發放列級貧戶500元生活補助金，多年前，前主委周建和擴大勸募，贊助多種生活用品，嘉惠列級貧戶，並將發放剩餘之民生物資送給鄰近慈善單位。

    今日歲末寒冬送暖活動總計發送現金紅包10萬5500元以及沙拉油、白米等物資。麻豆普門仁愛之家、官田永靜教養院、台南市復健青年勵進會等受贈單位團體，出動多位志工到場協助生活用品發放工作，受助之餘，不忘付出心力。

