南投「松嶺之星」試燈「冒螢光菇」？ 雲頂空拍解密

南投名間鄉「松嶺之星」景觀塔，塔頂發光球體試燈展現光芒，惟圓頂上多個細小傘狀結構，乍看猶如冒出「螢光菇」。（南投縣政府提供）

南投名間鄉松柏嶺施工中的「松嶺之星」高空景觀塔，預計4月完工、年底營運，南投縣政府近期在塔頂LED發光球體試燈，入夜展現光芒，惟觀察圓頂卻出現多個細小傘狀結構，乍看猶如冒出「螢光菇」；縣府回應，圓頂的細小構造物是避雷針，透過白天空拍就可一目了然，未來塔頂球體也會配合節慶，展現不同光雕主題。

縣府表示，「松嶺之星」景觀塔高50公尺，塔頂則有LED發光球體，目前主體結構已完成，現進行內部電梯、扶手等裝修工程，4月完工將辦理驗收，預計年底開放營運。

近期發光球體也在進行試燈，夜晚可見LED光球綻放光芒，展現景觀塔的夜間之美，圓頂上的細小傘狀結構，其實是避雷針，因應球形結構設有4支，未來塔頂光球也會配合節慶發光，呼應景觀塔的觀光特性，且因光球高度高，距離附近茶園相當遠，不會有光害問題。

南投名間鄉「松嶺之星」景觀塔，塔頂上多個細小構造物為避雷針，透過雲頂空拍就可一目了然。（南投縣政府提供）

