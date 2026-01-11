簡潔明亮又紓壓 北市3年11億改造公立國高中職教室

大直高中拆除原有天花板，使教室空間感更加開闊。（台北市教育局提供）

台北市去年起推動「公立國高中職普通教室環境改善實施計畫」，分年改善普通教室環境，首波名單中的民族實驗國中，讓親師生共同參與設計置物櫃，大直高中拆除天花板並更新燈具，空間更加開闊明亮。教育局表示，3年預計斥資11.1億元，改造93所學校共計2933間教室，讓教室不再只是冰冷的授課場所，同時兼具美學功能。

教育局長湯志民表示，教室環境色系選用與空間布局，和學生的學習效能密不可分，透過移除雜亂管線和過時家具，選用符合綠建材標章的耐用木材訂製系統櫃，大幅擴增個人置物櫃空間，結合數位科技應用，營造簡潔、明亮及紓壓之感，守護學生身心健康。

永吉國中將地板更新成木紋磚，提升整體質感，溫暖色調讓學習環境增溫。萬華國中以「全球閱讀角」發想，融入全球地標或景觀設計，建置閱讀全球廊道，讓學生在教室就能沉浸於國際教育氛圍中。內湖高工控制三忠教室導入智慧感應收納櫃，持學生證感應即可開啟，兼顧隱私和大容量，獲得師生好評。

教育局補充，台北市公立國高中職各計有59校、34校，合計93校；每間教室單位價格25萬元提升至40萬元。去年花費3.3億元改善973間教室，今年和明年預計各花3.9億元、各改善980間教室，3年總預算11.1億元。今年改善校數，目前各校仍在評估階段尚未定案。

另外，市轄同步進行老舊校舍改建，教育局說，校舍改善計畫是針對校舍建築，教室改善是針對普通教室內的內裝環境及設備；教室改善主要是在暑假施作，部分學校配合校舍改建工程一併施工，目標3年內完成。

