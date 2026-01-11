為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    簡潔明亮又紓壓 北市3年11億改造公立國高中職教室

    2026/01/11 16:10 記者董冠怡／台北報導
    大直高中拆除原有天花板，使教室空間感更加開闊。（台北市教育局提供）

    大直高中拆除原有天花板，使教室空間感更加開闊。（台北市教育局提供）

    台北市去年起推動「公立國高中職普通教室環境改善實施計畫」，分年改善普通教室環境，首波名單中的民族實驗國中，讓親師生共同參與設計置物櫃，大直高中拆除天花板並更新燈具，空間更加開闊明亮。教育局表示，3年預計斥資11.1億元，改造93所學校共計2933間教室，讓教室不再只是冰冷的授課場所，同時兼具美學功能。

    教育局長湯志民表示，教室環境色系選用與空間布局，和學生的學習效能密不可分，透過移除雜亂管線和過時家具，選用符合綠建材標章的耐用木材訂製系統櫃，大幅擴增個人置物櫃空間，結合數位科技應用，營造簡潔、明亮及紓壓之感，守護學生身心健康。

    永吉國中將地板更新成木紋磚，提升整體質感，溫暖色調讓學習環境增溫。萬華國中以「全球閱讀角」發想，融入全球地標或景觀設計，建置閱讀全球廊道，讓學生在教室就能沉浸於國際教育氛圍中。內湖高工控制三忠教室導入智慧感應收納櫃，持學生證感應即可開啟，兼顧隱私和大容量，獲得師生好評。

    教育局補充，台北市公立國高中職各計有59校、34校，合計93校；每間教室單位價格25萬元提升至40萬元。去年花費3.3億元改善973間教室，今年和明年預計各花3.9億元、各改善980間教室，3年總預算11.1億元。今年改善校數，目前各校仍在評估階段尚未定案。

    另外，市轄同步進行老舊校舍改建，教育局說，校舍改善計畫是針對校舍建築，教室改善是針對普通教室內的內裝環境及設備；教室改善主要是在暑假施作，部分學校配合校舍改建工程一併施工，目標3年內完成。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播